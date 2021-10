Ana Belén Toledo: 'Nuestro cuerpo no es un condicionante para trabajar, producir y desarrollarse'

Ana Belén Toledo es una cantante y comunicadora sanjuanina conocida por su voz y su producción en el ámbito de la cultura. También es una gran activista que desde hace tiempo viene cuestionando los estándares de la indumentaria, que aquejan a muchas personas que a la hora de comprar no encuentran su talle. En el marco de la instalación de un escáner para tomar medidas antropométricas en el Hall de Exposiciones del Centro Cívico, la artista dialogó con Compacto 13. “Es importante la Ley de talles porque hace a la autoestima y la pone en valor”, expresó la cantante.

La conductora de Cultura Inquieta ve como un avance importante en materia de derechos las disposiciones tomadas a partir de la Ley de Talles. Señaló además que el ámbito de la comunicación y del arte y la cultura, se vio cerrado durante mucho tiempo para personas con talles reales. “Me contaron amigas de los medios que tienen otros talles reales que sufren mucha discriminación, que escriben a la producción, los televidentes dando su opinión que muchas veces no es la más feliz”, dijo Toledo.

En relación con esto contó que en ocasiones fue rechazada en convocatorias artísticas diciéndole que no era el perfil que buscaban. “No he quedado o no me, aunque uno tenga un buen puntaje o un buen registro vocal”, agregó tristemente la conductora.

Actualmente se encuentra al frente de un programa cultural en un canal de televisión sanjuanina, donde siente que muchas mujeres empatizan con su imagen. “En mi caso ha sido tomado de una forma muy positiva ser la primera conductora XXL, llama mucho la atención y la mujer se siente muy identificada”, declaró.

En este sentido, Ana agregó que le llaman muchas mujeres, “me hablan para preguntarme quién me auspicia, quién me viste, cómo haces para combinar. En realidad, tengo un gran equipo que me ayuda. Hay días en que todo está pensado y planificado y hay días en que ando a diez mil”.

Enfatizó en que la contextura corporal no debe ser un obstáculo para ser feliz, “hay que dejar a la persona que decida si se va a tratar o no, lo transito o no. Hablar de obesidad es muy fuerte, tiene que ver con otra clase de trastorno, de lo que hablamos es de salud. Pero que esto no sea un condicionante parta trabajar, producir y desarrollarse”, aseguró Toledo.

Otro de los problemas es la variedad en torno a las prendas y a los colores, donde muchas personas quedan excluidas, “una persona que tiene que usar el XXL no tiene por qué usar siempre ropa negra no usar colores y diseños que estén a la moda”, señaló la integrante del Instituto Tiempo de Canto.

Para finalizar expresó que el mensaje es que las estos aspectos no deben ser un determinante o un factor para el desarrollo profesional. “El cambio con la Ley de Talles va a ser cultural, vamos a aprender a respetarnos, vamos a aprender a diseñar y a comprar. Esto va a llevar a una conciencia social, no va a tener que ver nuestro cuerpo con nuestra capacidad de alcanzar nuestras metas”.