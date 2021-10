Video: una pareja logró la sonrisa más esperada de una payasa sanjuanina

Este último fin de semana la peatonal sanjuanina vivió un momento conmovedor con una de las payasitas que busca ganarse el el pan a través de la venta de globos. Es que esta vez, la misma pareja que sorprendió días atrás a una moza con una generosa propina, compró todos los globos de la joven vendedora ambulante y lograron la sonrisa más esperada.

Todo paso este último fin de semana cuando Claudio Corleone junto a su esposa caminaban por el centro sanjuanino y vislumbraron que una jovencita vestida de payaso vendía globos para niños. Para su desgracia la joven laburante no conseguía ventas, algo que resultó muy ‘chocante’, para esta pareja.

Por ello, el hombre decidió no quedarse de brazos cruzados y decidió tener un gran gesto. En primer lugar consultaron los precios de cada globo. Ante la pregunta, la payasita les respondió que el precio era de $200 por cada uno, a lo que Corleone le consultó la cantidad total que tenía en ese momento y ella respondió que eran 28 globos.

“Ok. Acá tenés $6.000. Me tenés que dar 400 de vuelto”, le dijo el hombre, mientras la mujer filmaba. A continuación la joven payasa no podía salir de su asombro por el pedido que estaba recibiendo, incluso quedo sin habla durante unos segundos.

Fue así que Corleone le manifestó que la condición de la solidaria pareja, era que esos globos tengan de destinatarios a todos los niños que transitaban la peatonal. Por ello, la payasa sin más, comenzó a ubicar a cada uno de los más pequeños que pasaban por el lugar y les repartió los globos.

En sus redes sociales, el hombre decidió compartir su experiencia y lo que sintió en ese momento. Recordando que las buenas obras no necesariamente tienen que ser publicadas o reconocidas, mientras lo vea Dios, es lo que vale.

“El que me diga que esto no lo conmueve ni un poquito, y no lo inspira a hacer una buena acción, entonces claramente es un androide sin sentimientos, o es el típico que le encanta criticar detrás de una PC o celu, pero que nada hace por nadie. Sea por no querer, o no poder. Y para los amantes del versículo bíblico que aconseja «que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha” sentenció el hombre que viene teniendo grandes acciones durante los últimos días.