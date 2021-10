Vocación: dejó de lado sus títulos para ser remisera y ya consiguió su licencia

Durante la mañana de este lunes 18 de octubre se produjo un acto memorable en la provincia de San Juan. Se trata de que Sergio Uñac le entregó su licencia a un total de 16 remiseras sanjuaninas, algo inédito hasta el momento. Una de ellas es Silvia Núñez, una mujer que no eligió esta profesión por necesidad sino porque ama este trabajo más que a nada.

La historia de Silvia es sumamente particular y admirable. En la gran mayoría de casos quienes se dedican a manejar taxis o remises lo hacen por una cuestión de necesidad al no conseguir otro empleo o para salir del paso. Sin embargo, esto es justamente lo opuesto que le sucedió a la sanjuanina que incluso ya contaba con dos títulos de distintas profesiones.

"Mi historia es algo totalmente increíble. Soy Técnica en Laboratorio y soy Técnica en Higiene y Seguridad pero dejé todo por subirme un auto. Sentí libertad, realmente me encanta lo que hago. Yo tenía mi trabajo y lo sigo teniendo pero me gusta conducir, me gusta estar arriba de un auto, me gusta trabajar con el turismo y me gusta mucho viajar", expresó.

De hecho Núñez ha logrado hacerse un nombre en la provincia de San Juan, teniendo varios clientes que la eligen cada vez que tienen que hacer un viaje. Al pasar tantas horas sobre su vehículo, se pierde de muchas vivencias con sus tres hijos y el resto de su familia. Sin embargo entiende que es un sacrificio que debe hacer para seguir dedicándose a esto.

"Los clientes y clientas me eligen, confían en mi que trabajo para empresas. Soy mamá, tengo tres hermosos chicos ya adolescentes. Es complicado. El Día de la Madre solamente almorcé con mis hijos. Ayer hubo mucha actividad en la provincia por el Superbike, tenía muchos clientes así que solamente almorcé en casa y llegué a las 22:00. Ellos conocen mi trabajo y saben que lo hago por placer, no siento cansancio cuando estoy arriba de un auto", manifestó.

Posteriormente la remisera se refirió a la importante y histórica entrega de licencias que se realizó durante esta jornada. Ella remarcó la importancia de este hecho. El obtener esta documentación les permite poder trabajar con amplia libertad y prácticamente sin depender de nadie. No tienen que pagar el alquiler de un permiso o de otro vehículo para poder trabajar.

"Estamos muy contentas todas las mujeres, somos alrededor de 16. Es algo que nunca había ocurrido. En 2017 se entregaron a 3 o 4 mujeres. Hoy somos mayor cantidad, entre todas las empresas o agencias de remis seremos 40 o 50 mujeres al volante. Es increíble que en tan poco tiempo nos hayamos extendido tanto. Estoy feliz de adquirir la licencia de vehículo ahora", sentenció.