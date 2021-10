La experiencia de una locutora sanjuanina que tuvo cáncer de mamas

En el marcó del día de prevención del cáncer de mamas, estuvo en COMPACTO 13 la locutora Graciela Ferro quien hace unos años paso por esta enfermedad. En exclusiva la profesional de la radio señaló como fue sobrellevó ese duro momento de su vida.

Graciela Ferro se acercó a Canal 13 para relatar su experiencia, con el fin de dar a conocer como fue para ella. "Me detectaron el 23 de diciembre 2017 y estoy en remisión en esa época" aludió la mujer. De acuerdo a su relató todo fue cuando se autodetectó un puntito en los pechos y terminó siendo canceroso. Ella mencionó "tuve todo el tratamiento de quimioterapia y radioterapia que duró durante todo el 2017".

Así fue como Ferro aludió "fue un año prácticamente, muy difícil y duro. Tremendo para uno y para la familia ". Luego de ello dio a conocer que "esto lo detecte yo tocándome en la ducha y ahí fui al ginecólogo para comenzar con los estudios y la mamografía". A la vez añadió que hizo todo para la detección que resultó ser que era un tumor canceroso pequeño, "lo bueno que lo detecte a tiempo, se pudo sacar se puede extirpar un ganglio porque va todo acompañado ya están cerca de la mamá ".

Graciela señaló que fue duro transitar la enfermedad ya que luego de cada tratamiento todo costaba el doble y resultaba un tormento, pero ella le ponía mucha voluntad, aunque resaltó el papel del entorno laboral y familiar para salir. Allí fue cuando añadió que cada experiencia es diferente. En su caso perdió el cabello en la primera sesión de quimio pero volvió pronto. En este punto ella enfatizó que hoy los avances médicos ayudan a que no haya perdidas totales como antes.

En el momento de su detección, "Se te detiene el mundo, cambian las prioridades, todo lo que creía que era importante cambia. Lo único que quieres es saber qué va a pasar y vivir". En el mismo sentido aludió a que en "San Juan tenemos grandes profesionales y todo eso suma ".

En su caso las secuelas que quedaron son que "cada seis meses me tengo que hacer un control, además engorde un poquito con los corticoides. Me costó bajar". Al mismo tiempo añadió "no todos los casos son iguales, lo importante es que lo pudieron extraer y hoy puedo estar".

En este contexto dejó como mensaje importante "la importancia de de palparse, de aprendamos a cómo hacerlo. Los médicos enseñan y no es difícil". Además mencionó la importancia de los controles para poder salir tempranamente.