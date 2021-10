Padres cortaron una ruta para reclamar por el estado de una escuela

Se trata del Jardín García Marquez ubicado en la localidad Los Berros, en Sarmiento, donde padres dicen que hacen dos semanas se cayó parte del cielo raso en plena clase. A falta de una respuesta generaron un corte de ruta.

Una madre fue la encargada de dar a conocer del hecho en un medio local, concretamente en Sarmiento Web, donde relató que el desencadenante del reclamo fue cuando en la una mamá la sala de 3 años todos los pequeños se asustaron por un fuerte estruendo.

Sucede que ese día los niños y niñas tenían clases en el Sum de la institución, pero de la nada se desmoronó parte del frente. Por esto es que las familias berristas temen por la salud y la integridad de los estudiantes. En tanto hoy tomaron armas en el asunto.

De acuerdo a lo que se pudo conocer, los padres y familiares de los estudiantes del Jardín cortaron la ruta 153, es decir la del ingreso a Los Berros. Se trata de cerca de dos docenas de personas que no dejan paso. Por tal corte es que no hay clases ni en la institución educativa de Divisadero ya que los docentes provienen de otros departamentos y no pueden llegar.

Entre otros de los reclamos, los padres aludieron a que no hay agua potable, y que hace unos meses hubo una fuga de gas. Otro de los datos que señalaron es que el pozo negro está colapsado y el hedor inunda las aulas. Si bien ellos generaron los trámites burocráticos correspondientes, aún no hay respuestas.