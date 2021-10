Tuvo cáncer a los 14 y ahora ayuda a los niños que atraviesan la enfermedad

Jimena Bazan es una joven sanjuanina que visitó Canal 13 para compartir su dura experiencia con el cáncer y dar a conocer el proyecto que ya encabeza para ayudar a los chicos que atraviesan hoy la misma enfermedad en el Hospital Rawson.

Ella tuvo un grave problema de salud y esto lo llevó a descubrir la posibilidad de ayudar. Su vida tuvo un gran cambio a los 14 años cuando le detectaron un linfoma de hodgkin en grado 4, el cual es algo muy grave . Si bien los médicos no le daban muchas esperanzas, gracias a su lucha logró ganarle al cáncer.

El linfoma es una enfermedad cancerígena, por la cual ella fue sometida a tratamiento y por suerte puedo salir adelante con ayuda de los médicos para poder continuar en la vida. La joven dijo "yo era muy chica, no entendía del tema. Cuando me dijeron que tenían cáncer no entendía la gravedad". Ante esto añadió "mis padres lloraban todo el tiempo yo pensaba que era algo leve". Es que físicamente ella ella no percibía el problema de salud.

Sin embargo le iba creciendo los ganglios del cuello y ya no era normal, por ello es que la derivaron a muchos médicos hasta que un día llegó al Hospital Rawson, donde la internaron. Luego de varios estudios, supieron lo que pasaba. Allí le debieron cambiar los tratamientos y las quimios eran más fuertes y "no sabían sí va a sobrevivir, fue un golpe muy duro porque estaba en plena adolescencia", por lo que fueron muchos meses que interrumpieron su vida normal. Lo que más le dolió fue que no pudo festejar su día soñado, es decir su su cumpleaños de 15 porque esos días le empezó a caer el cabello y no podía ir al colegio.

Luego con el tiempo comenzó a entender la gravedad de lo que tuvo por lo que se propuso salir. A si misma se dijo "No, no me voy a morir, tengo que salir adelante, tengo que cumplir mi sueño".

Hoy con sus 21 años y a 6 años de lo que le paso su perspectiva ante la vida cambió totalmente ya que vive cada día a pleno. Si bien sigue haciendose estudios para verificar que el linfoma no haya vuelto, tiene objetivos claros con su destino y sabe que lo suyo es ayudar a quienes hoy están en la misma posición que ella estuvo hace tiempo.

Hoy ella es modelo y estudia en la universidad, pero también ayuda. Es que uno de sus sueños era tener una fundación. La misma se denomina "Sacando Sonrisas" la cual tiene como base acompañar y dar alegría a los pacientes del Hospital Rawson que padecen Cáncer. Jimena suele ir con disfraces y siempre con un detalle para dar su apoyó con un lindo gesto que en muchas ocasiones provoca una sonrisa en medio de la oscuridad que suelen atravesar. Ella vislumbra que esto para algunos significa un empujón para seguir adelante y continuar con sus tratamientos.

La joven detalló que para quienes quieran colaborar con algún juguete o golosinas para impulsar el proyecto pueden hacerlo comunicandose a través de sus redes sociales. Concretamente a su Instagram JimeBazan23