¿Qué motivos separaron al director de Enología de sus funciones?

Durante la jornada del miércoles, el Ministerio de Educación resolvió separar del cargo de director de la escuela de Fruticultura y Enología a Sergio Montero. Esto, con el fin de evitar que entorpezca la investigación que se desarrolla en torno a su tarea, tras una denuncia de la cooperadora por la producción de la escuela valuada en más de $1.000.000.

Por ello este jueves Mariana Paz, la secretaria de Asesores del Ministerio de Educación explicó los motivos que llevaron a tomar la resolución de separar del cargo al director surgió en el marco de un sumario administrativo. En ese sentido, explicó que ese sumario se instauró a partir de las denuncias realizadas por los papás a través de una cooperativa de la escuela.

“Esta cooperativa denuncia una serie de irregularidades en el manejo de los fondos que surgen de la manufacturación de los productos de la escuela de Enología. Ellos ponen en conocimiento a la autoridad ministerial por las supuestas irregularidades y solicitan que se investigue”, afirmó la funcionaria.

Al mismo tiempo manifestó que esta denuncia se hizo hace un tiempo atrás. Por lo que la primera de las resoluciones fue la instauración del sumario administrativo y la segunda fue la separación del cargo del director a efectos de que la investigación no vea ningún escollo en la recaudación de pruebas.

“Se separó del cargo al director y se lo pone a trabajar en otra institución. Se producen las pruebas que se necesitan sin la injerencia de alguna persona que puede estar involucrada en algún tipo de responsabilidad”, agregó.

De manera que la secretaria de Asesores señaló que este marco también es favorable para el director, es decir que no pueda ocupar su cargo para que no se genere algún tipo de dudas en su contra durante la investigación. “La separación del cargo no quiere decir que haya un principio de culpabilidad, sino todo lo contrario. Hay un proceso de investigación totalmente abierto. En este caso el director es una de las personas que forma parte de la dirección de las escuelas que deberían rendir cuentas de estas cuestiones que fueron denunciadas”, amplió.

De acuerdo a las palabras emitidas por la funcionaria, el director participa desde el primer día de la investigación y aportó las pruebas a través del representante legal que lo defienda. “El director de la escuela ya realizó un descargo por esta problemática para que diera cuenta de lo sucedido”, dijo. En ese sentido, la funcionaria indicó que el docente sigue cobrando su sueldo mientras continúa ejerciendo la docencia en otro establecimiento.

Para finalizar, Paz contó que los tiempos del proceso sumarial dependen de la producción de las pruebas que se logre recolectar. En tanto confirmó quien quedó a cargo de la Escuela de Enología es la coordinadora. “Comenzó a ocupar el puesto después de que el director fue notificado. Ella ocupará este cargo hasta que las autoridades del ministros designen a otra persona”, sentenció.