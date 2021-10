Tarjeta Alimentar: los beneficios que se vienen a partir de noviembre

Como anunció el Gobierno nacional, el monto de la Tarjeta Alimentar se depositará en la cuenta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) desde noviembre. Según Raúl Romero, de ANSES Rawson, explicó que "el plástico no va a tener utilidad porque directamente se les va a acreditar en la cuenta de la AUH". En esta línea, el representante de la entidad detalló en Banda Anda los beneficios que traerá este cambio.

Debido a este cambio, en noviembre los beneficiarios "podrán elegir el día, el momento y el comercio dónde comprar" aseguró Romero. Es decir que las familias "podrán comprar libremente buscando calidad y precio en el lugar donde más les convenga". Cabe resaltar que a partir del mes próximo, el monto podrá utilizarse para cualquier gasto que decidan los beneficiarios, a diferencia de ahora que solo es para alimentos.

"Se daba la situación por ejemplo de que la Feria de Capital no tenía la posibilidad de poder vender productos a los beneficiarios", detalló. En este sentido, Romero argumentó que "gran cantidad de consumidores que tenían el plástico debían comprar sus verduras a un supermercado". También, "sucedía que en el día de la acreditación en los supermercados no había ofertas de lácteos, por ejemplo. Además los días de las mejores ofertas no coincidían con la acreditación", puntualizó Romero.

Son estos motivos que llevaron al Gobierno nacional de tomar esta decisión con la Tarjeta Alimentar. "Hablando de los grandes supermercados, existe una especulación con los productos y lo comercial", sostuvo Romero. El representante de ANSES Rawson recordó los montos, según cantidad de hijos:

-Familias con un hijo de hasta 14 años: $6.000

-Familias con dos hijos de hasta 14 años: $9.000

-Familias con tres o más hijos de hasta 14 años: $12.000