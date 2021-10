Laura busca a su padre sanjuanino para poder conocer sus raíces

Laura Díaz vive en Marcos Paz y hace dos años se enteró que quien creía que era su padre, no lo era. Sino que un sanjuanino era quien era su verdadero progenitor. Por ello es que la mujer de 42 años comenzó su búsqueda para poder conocer sus raíces.

"Estoy buscando mis raíces, queriendo encontrar a mi papá biológico" inició Laura quien manifestó que "ahora tengo datos, nombre y apellido". Al mismo tiempo Laura añadió " mi papá se llama Miguel Ángel Cabrera tendría hoy en día 72 años y vive en San Juan ".

Otro de los datos que mencionó fue que su madre recuerda que vivía en Rawson este hombre, aunque no le da muchos detalles de quien es su padre. Ella vivió en Media Agua pero al quedarse embarazada de Laura parte a Buenos Aires donde aún vive con su marido. Esta mujer de apellido Castro rehizo su vida y tuvo 5 hijos más. Si bien ellos se conocieron cuanto ella tenia 22, su embarazo se dio cuanto tenía 31 años.

Su mamá de hoy 75 años no le contó el motivo por el que partió desde San Juan a Buenos Aires, lugar donde Laura creció e hizo su familia. De acuerdo a lo que esta mujer recordó esta noticia surgió hace poco, "me enteré en el 2019 de quién era mis papás, tenía 40".

"Siempre tuve una sospecha pero tuve un papá que me crío y me quiso como su propia hija pero uno de mis hermanos me trató hermanastra" eso fue lo que le dejo la duda. Allí su madre le relató parte de la historia aunque no le dice todo.

A partir de allí comenzó a buscar a su familia materna y paterna. La familia de su madre fue más fácil y ya tuvo encuentros ya que visita cada vez que puede San Juan, pero de su padre no sabe nada aún. Por ello es que pidió ayuda de todos para saber que fue de él. Para finalizar dijo "No le reclamo nada, es solo cerrar la historia". A la vez dejó su numero en caso de que alguien pueda darle información que le sea útil: +54 9 11 6563-4345