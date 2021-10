Sequía: Viñateros piden recuperar pozos privados con un aporte del Estado

El pasado viernes, el gobernador, Sergio Uñac, recibió a productores, regantes y representantes de distintas asociaciones de la provincia. El objetivo fue intercambiar opiniones y propuesta frente a la grave situación de emergencia hídrica que atraviesa la provincia.

Eduardo Garcés, presidente de la Federación de Viñateros de San Juan, comentó que entregaron un petitorio a las autoridades con sus propuestas. Puntualmente, solicitaron mantener el coeficiente y el cronograma de riego que se había establecido para esta temporada. Pidieron por la recuperación de pozos privados con un aporte del Estado y mano dura de Flagrancia para frenar el arrojo de basura a canales de riego.

“Creemos que es fundamental mantener el coeficiente y el cronograma de corte que se había preparado para esta temporada. Si bien el pronóstico es bastante desalentador, nosotros le manifestamos al Gobernador la necesidad de poder usar los pozos privados. Si bien la ley de Emergencia Hídrica dice que se pueden confiscar, en este caso, nosotros que somos defensores de la propiedad privada, nos gusta más poder hacer un trato o contrato con el Gobierno. Hay muchas perforaciones privadas que se hicieron a fines del ‘60 y principios del ‘70 que no se están usando porque se abandonó la finca, herencia, etc… y no están en condiciones”, señaló Eduardo Garcés.

En este sentido, la propuesta de la Federación de Viñateros fue que el Gobierno realice un aporte para poner a funcionar dichos pozos. “La perforación puede ser usada, pero no hay equipo de bombeo, hay que ponerle motor y volcar el agua a los canales de riego o ramos”, indicó el dirigente.

Para el sector, es más económico poner a funcionar las perforaciones privadas que hacer nuevos pozos. “El Gobierno está haciendo tratos de perforaciones más o menos en 30 millones de pesos. Y ponerle una bomba y motorizarla o electrificarla no cuesta más de 2 millones de pesos. Con lo que cuesta hacer una perforación podemos poner a funcionar 15 pozos privados. Hacer una perforación nueva dura más o menos un mes y también hay que ponerle motor. En cambio, las que ya están hechas, en el día se le puede poner la bomba y dos días se puede estar sacando agua. Creemos que esa es una de las soluciones urgentes”, manifestó.

Por otro lado, desde la Federación de Viñateros pidieron mano dura de Flagrancia para castigar a quienes arrojan residuos en los canales de riego. “En Chimbas sacamos 25 toneladas semanales de residuos sólidos urbanos que corresponde que los saque el municipio. Pero la gente lo arroja a los canales y todo eso demora, por ahí se tranca un sifón y desde flagrancia queremos que puedan actuar con más libertad para sancionar a los que hacen ese tipo de delitos”, sostuvo.

Luego, Garcés explicó que el petitorio entregado por la federación de Viñateros contempla cuestiones a mediano y largo plazo. Entre ellas, un tema clave fue el riego por goteo. El productor, aseguró que es una inversión costosa instalar el riego presurizado en los campos. “No es fácil, más cuando hace unos años costaba mas producir que vender. El riego presurizado es una inversión de entre 3000 o 3500 dólares por hectárea. Hay líneas y subsidios del Gobierno, pero son para el pequeñísimo productor de hasta 5 hectáreas y los subsidios alcanzan para ponerle a 2 hectáreas. Hay que ampliarlo a eso para que todo el riego en San Juan pueda ser presurizado. Hablamos de mediano plazo, pero hay que empezar hoy”, dijo el viñatero.

Por otro lado, Garcés comentó que le sorprendieron algunos datos mencionados en la reunión del pasado viernes con Uñac. “Me sorprendió el número que se dice de la producción de San Juan, tanto en vid como en horticultura. Me sorprendió que fuese el 40% el total cultivado en San Juan. No deja de ser un dato interesante y también lo más importante que se dijo es que el pronóstico se toma en mínimo, medio y alto. Y en San Juan se manejan normalmente todas las simulaciones para el medio. Eso preveía para el mes de octubre iba a venir 13,43 metros cúbicos de agua para riego. Estamos a 25 días de octubre y el riego nunca ha traído menos de 15,600 m cúbicos. Eso que significa poco más del 14% de lo previsto”, aseguró. De esta manera, analizó que “si llevamos a esa progresión al total de escurrimiento es uno 60 o 65 hectómetros cúbicos, que no es poca cosa”.

Por último, el dirigente viñatero señaló que también pidieron estudiar la posibilidad de “largar el agua de los diques para que se pueda pasar esta situación critica y el año que viene poder tener más hectáreas por goteo y perforaciones privadas funcionando para suplir la falta de agua”.

Garcés, definió como positiva la reunión. “Creo que es la forma, el dialogo, escuchar y que nos escuchen, que si bien no somos especialistas pero sabemos”, cerró.