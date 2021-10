A lo Overhaulin: le robaron su antiguo IKA y se lo devolvieron como nuevo

Daniel Marinero es un sarmientino que paso de un mal momento a una gran alegría en su vida. Es que la semana pasada tuvo varios picos de emociones gracias a su familia. Es que sufrió un "robo" de su movilidad en la puerta de su casa ubicada en Los Berros.

De acuerdo a lo que se conoció sus hijos y amigos le robaron su antiguo IKA para darle una grata sorpresa a este hombre que toda la vida se esforzó. El lunes pasado fue cuando a estanciera, ese vehículo que compró hace años para trabajar, se desapareció misteriosamente. Él creyó que lo habían tobado. Por ello es que pidió ayuda para buscarlo. Fueron hasta Mendoza y luego recorrieron cada localidad de Sarmiento.

A él le dolía no saber nada de su estanciera ya que cada peso que tuvo lo invirtió para hacer los arreglos pertinentes. Sin embargo sabia que eran insuficiente, a pesar de ello la necesitaba. Y por esto es que la buscó intensamente. Sus vecinos y familiares fueron quienes lo ayudaron pero no hubo caso. Cada minuto disminuía las posibilidades de encontrarlo. Hasta que lo dio por perdido.

Así duro la angustia varios días hasta el viernes. Ese día el no planeaba hacer ningún festejo pero sus familiares y amistades le insistieron para que la fecha no pasará y tuviera un feliz cumpleaños. Él estaba angustiado pero intentó animarse por que sus allegados le habían hecho una gran cena. En un momento su hijo lo llama y le dice "vamos afuera a cortar el lechón, te vamos a sacar fotos". El no entendía mucho por lo que siguió la corriente.

"Yo no entendía nada" señaló Daniel quien se sorprendió al salir y ver a su estanciera afuera de su hogar, pero estaba totalmente nueva. Ese instante fue cuando explotó y quebró en llanto ya que podía recuperar su movilidad. Al final tuvo su feliz cumpleaños gracias a todos.

De acuerdo a lo que fue entendiendo toda su familia incluida su esposa, vecinos y amigos estaban al tanto de esto por ello es que todos cubrían lo que pasaba y ayudaban en la presunta búsqueda. Hoy Daniel disfruta de un vehículo que parece nuevo y diferente a lo que el obtuvo, por lo que para él es un sueño.