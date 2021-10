La abuela abandonada será trasladada a la residencia Eva Perón

Este martes en horas de la tarde, sobre las 19:30, Urzulina Rodríguez de 84 años fue dejada en Clínica Santa Clara con un cartel aduciendo que no la pueden atender en su casa en sus condiciones sanitarias. Ante esto, el centro de salud hizo una presentación en la Policía y Desarrollo Humano intervino para que sea trasladada a la Residencia Eva Perón una vez que sea dada de alta.

Así lo confirmó la directora de Políticas para Adultos Mayores, Mabel Morales, en Canal 13, quien expresó que a la familia de la señora le sobrepasa la situación. 'Hoy hablamos con las autoridades de Santa Clara y la señora está siendo atendida por varias patologías, tiene 84 años lo cual agrava la situación. Cuando tenga el alta médica le daremos asistencia en el hogar', explicó.

En este sentido, señaló que Rodríguez no se comunica ni camina por sus propios medios, motivo por el cual en la Residencia se están preparando para darle asistencia médica, social y emocional. 'Nuestra prioridad es proteger a la señora, al mediodía tomamos contacto con la persona que la dejó y le dimos a conocer los pasos a seguir, esta semana será citada', se explayó.

Morales destacó que la familia ya les ratificó que no la pueden cuidar por su situación sanitaria. 'Lamentablemente estos casos se dan a diario, este impactó porque la dejaron en la clínica pero suele haber gente sola que no fue abandonada sino que está soletera por ejemplo y no tienen contacto con familiares. Es complejo porque necesitan cuidados las 24 horas', agregó.