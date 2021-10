De la mano de un especialista: cómo llegó la zarigüeya a la escuela

El veterinario que rescató zarigüeya, comentó como fue el momento y como llegó a la zona. De acuerdo a lo que manifestó Pirata Olivares este es una animal típico de zonas rurales.

El profesional de los animales señaló en el móvil de CANAL 13 que el nombre científico es zarigüeya, aunque nosotros le decimos comadreja. A su vez añadió "es muy común en nuestra provincia en las zonas rurales en las zonas alejadas ya que son animales que tienen hábitos nocturnos y se alimentan de todo tipo de otros animalitos". Si bien mencionó que son un poco repudiados por la gente, son animales que comen diferentes tipos de insectos.

Al mismo tiempo añadió " no hay que matarlas, si estan en cercanías de un gallinero hay que tomar todas las medidas de seguridad para que no entren, pero en general no impliquen ningún peligro". Luego de ello señaló que "son de hábitos nocturnos, son muy tranquilos, se alejan de la gente".

Ante tal consulta, manifestó que "lo más probable es que este animal haya sido traído como mascota, y se la haya escapado a alguien". También aclaró que tenía la cola lastimada, estaba en mal estado alimentario. Sobre esto marcó "no es la típica mascota porque porque son realmente es muy olorosas las zarigüeyas, cómo son lentas y no se pueden defender. Cuando se ven amenazadas se hacen las muertas y aparte liberan una secreción muy olorosas". También informó que "las comadrejas pueden llegar a vivir entre 8 y 10 años en estado de libertad".

Otro de los puntos que dio a conocer es que "los chicos estaban muy preocupados por lo que había pasado porque tienen mucha conciencia ambiental y estaban preocupados por el animal". Además enfatizó en que " me preguntaban que iba a hacer si un animal iba a estar bien o no".