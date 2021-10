"Hay muchos futbolistas que son gay en San Juan"

Por primera vez, un futbolista se declaró abiertamente gay y conmovió al mundo. Se trata de Josh Cavallo, jugador de la primera división de Australia, quien, a través de un video, dio a conocer su orientación sexual.

La noticia recorrió el mundo, los portales de noticias y las redes sociales. La repercusión fue mundial, teniendo en cuenta que en el ambiente del fútbol la homosexualidad sigue siendo un tabú.

En este sentido, Fernando Baggio, militante de los derechos LGBTQ+, aseguro que “hay muchos futbolistas gais en San Juan”. Sin embargo, dijo que no se animan a “salir del closet”, por diferentes factores.

“Las hinchadas están acostumbradas a tener cantos violentos, homofóbicos, xenófobos, porque cuestionan a quien viene de otra provincia, religión. Los cantos de las hinchadas son muy duros”, sostuvo Baggio.

Además, apuntó a la falta de contención y capacitación por parte de dirigentes de instituciones y medios de comunicación. “Los comunicadores sociales también tienen una función muy importante en como comunicamos que un deportista es gay o no. Y si hacemos chistes inoportunos sobre la homosexualidad. A nadie se le hace gracia un chiste por ser homosexual”, aseguró.

“Los dirigentes del fútbol también tienen que capacitarse, no solamente los dirigentes sino todos los deportistas y trabajadores en general”, señaló.

“Y si hacemos memoria también, hace falta educación sexual integral para que no nos asombre hablar de estos temas. Esta educación tiene que estar en todo el mundo. En algunos lugares se aplica muy bien, en otros como en la provincia de San Juan se aplica de manera desvirtuada, donde justamente los temas más sensibles son los que no se tocan. Y ahí estamos dejando a la libre interpretación la posible discriminación que puede llegar a sufrir alguien por ser gay o tener otra religión o por ser pobre o tener otro color de piel”, analizó Baggio.

El sanjuanino, comentó que hay jugadores de divisiones inferiores han podido expresar que son gay y afortunadamente han tenido el acompañamiento de sus clubes, compañeros de entrenamiento, amigos.

Sin embargo, aclaró que el video de Cavallo, el jugador australiano, tomó una relevancia mundial al ser el primero del fútbol de elite en contar la verdad sobre su sexualidad.

No obstante, dijo que en general, los deportistas homosexuales no se animan a contarlo por miedo. “Ojalá que algún día se sientan cómodos y no sean objeto de burlas homofóbicas”, manifestó.

En cuanto a los motivos que llevaron al futbolista a revelar su sexualidad, Baggio expresó: “Tal vez fue una manera rápida de salir del closet y no tener que estar dando explicaciones a todo el mundo o a cada medio de comunicación. Por eso usó su voz. Además, el video está hecho con mucha empatía, contando sus sueños, y eso está muy bien. Nos conecta con el ser humano, con la persona. Fue una salida de closet muy inteligente. Seria genial que no fuese necesario que alguien salga del closet, pero lamentablemente lo sigue siendo”.

Por último, el referente LGBT, señaló que “hay países que todavía prohíben la homosexualidad, incluso en nuestro continente todavía hay sanciones por ser gay. Hay pena de muerte en algunos países. Asique a nivel normativo internacional todavía son menos los países que no te discriminan por tu orientación sexual que es parte de tu identidad y nadie debería dar explicaciones por ser lo que es. Y tenemos derecho a ser felices siendo lo que somos”, cerró.

El video de Cavallo generó una enorme repercusión a nivel mundial. Miralo a continuación: