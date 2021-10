En San Juan aún no se han detectado casos de Variante Delta

Las muestras enviadas al Instituto Malbrán no han detectado casos de variante Delta en San Juan.

La doctora Mónica Jofré, Jefa de Epidemiología, informó a Canal 13 San Juan, que pese a que se están registrando un aumento de casos a nivel nacional, San Juan no ha presentado ningún caso de la Variante Delta y detalló, "en aquellas muestras que son positivas, o que han viajado a otras provincias y sobre todos de aquellos que vienen del exterior, aún no se han detectado, no se ha detectado la variante Delta en nuestra provincia."

Además destacó que todas la muestras analizadas en conjunto con Virología son enviadas al Instituto Malbrán y dijo que en las que ponen especial mirada son las muestras positivas de personas que vienen del exterior del país e informó, "no se ha detectado la variante Delta en nuestra provincia."

Por otra parte hizo hincapié en que desde Salud se sigue trabajando en los protocolos por la agresividad de este tipo de mutación del Coronavirus y explicó, "lo que estamos viendo a nivel mundial es una sub variante que no solo es más agresiva si no que es más contagiosa. Lo que quiero decir con esto, es que el virus sigue mutando porque obviamente la población se está moviendo".

En torno a esto, la doctora Jofré le pidió por favor a toda la población "seguir cumpliendo con las recomendaciones de prevención" en el marco de todas las habilitaciones que se están retomando.

Así mismo, informó que se están detectando una mayor cantidad de casos asintomáticos en la provincia y dijo, "que significa un solo síntoma, ya no es como antes que teníamos dos síntomas". Además destacó que, "muchos de los casos son sin fiebre, tenemos que estar atentos, no tenemos que dejar de hisoparnos".