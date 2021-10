La desesperante situación del docente tras recuperar su carro destrozado

El pasado jueves finalmente las autoridades pudieron encontrar el carro de comidas que había sido sustraído el lunes 11 de octubre. Lamentablemente no apareció en las mejores condiciones ya que fue cortado y transformado en un carro de carga. Su dueño, un docente de Educación Física, contó a Diario 13 que se le hace prácticamente imposible juntar el dinero para volver a armarlo.

El afectado es Gerardo Terrera quien manifestó su enojo y tristeza ya que no va a poder seguir generando ingresos con su carro de comidas. Esto se debe a que los delincuentes que se lo robaron lo destruyeron para convertirlo en un transporte de carga. Debido a esto ya no puede usarlo como local comercial móvil.

"He recuperado el carro pero no como esperaba. Lo han encontrado y estaba cortado. No he comentado mucho a otros medios porque esta todo en proceso judicial. Esta en el Tercer Juzgado de Instrucción. La Brigada Sur recuperó las herramientas que tenía en el carro pero se encontró en esas condiciones. Ya no tengo un carro de comidas, tengo un carro de carga", expresó.

Además de encontrar lo que quedaba de este carro en una vivienda situada en calle Putaendo, dentro del Loteo Bustelo, las autoridades secuestraron la pancheta, la freidora y la plancha carlitera que Terrera guardaba en su carro. Sin embargo por el momento el profesor no ha podido reencontrarse con esos objetos.

"Todavía están en la comisaría las herramientas porque eso pasó al Juzgado, ahora con mi abogado tengo que hacer una nota para retirarlo. Pensar en volver a armarlo esta complicado porque reunir el dinero para comprar las chapas es difícil, más teniendo en cuenta las dimensiones que tenía el carro, su instalación eléctrica, su mesada de acero inoxidable y todas sus cosas", manifestó.

Finalmente el afectado reveló que no conoce a Veja, el delincuente que fue detenido en el lugar donde se encontraba el botín que le robaron. "No lo conocía. Me sorprendió que de donde lo sacaron, ahí en la Ruta 40 y General Acha debajo del puente, lo cortaron a menos de un kilómetro de ahí", sentenció.