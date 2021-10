Mortal accidente en 9 de Julio: Identificaron al conductor del auto

En horas de la madrugada de este sábado 30 de octubre se produjo un violento accidente automovilístico con desenlace fatal. en 9 de Julio. Lo que sucedió fue que un automóvil chocó a un ciclista que terminó muriendo prácticamente al instante. Luego de varias horas del hecho, las autoridades aún no consiguieron identificar a la víctima.

El fiscal que esta a cargo del caso, Francisco Micheltorena, habló en Diario de Cuyo y reveló que la víctima no poseía documentación personal. El fallecido no sólo no tenía su DNI sino que entre sus pertenencias no tenía ningún tipo de documento que diera indicios de quien se trataba.

Sin embargo lo que más llamó la atención de las autoridades es que nadie ha reportado la desaparición de un hombre que coincida con las características del afectado. Debido a ello los médicos forenses deberán tratar de establecer su identidad mediante un análisis de las huellas digitales del cadáver que se encuentra en la Morgue Judicial.

Sumado a esto Micheltorena indicó que se trataría de un hombre adulto de entre 30 y 40 años de edad. Si bien se desconoce precisamente como fue la mecánica del hecho, por el estado en el que se encuentra el cuerpo se cree que el Chevrolet Aveo circulaba a altas velocidades. Acerca de esto es importante destacar que aún se espera por el resultado del test de alcoholemia al que fue sometido el conductor del auto, cuya identidad no ha sido revelada.