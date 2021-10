Salud Pública salió a defender la ley de etiquetado frontal de alimentos

Este próximo martes 5 de octubre, en la Cámara de Diputados se tratará el proyecto de ley de etiquetado frontal en los alimentos, esta busca advertir todos los consumidores sobre los excesos de grasas, sodio y azúcar en los productos alimenticios. Y Érica García, jefa de Nutrición del Ministerio de Salud Pública, explicó en que consiste este nuevo etiquetado y como les servirá a los consumidores y dijo, “es muy bueno tener un etiquetado frontal que sea más visible y con una información mucho más fácil para todos los consumidores”.

La licenciada García, explicó que la ley trata de darle a todos los consumidores la posibilidad de saber leerla y de elegir que alimento quieran consumir. Y detalló, “son hexágonos donde te dicen la cantidad de los cuatro nutrientes -por así decirlo-, malos o no en cuanto a la cantidad que tienen, que es el consumo de grasas saturadas, consumo de sodio, cantidad de calorías que tiene y si tiene azucares simples o no”.

Generalmente, esta información la traen todos los alimentos, pero en letras pequeñas, y están ubicados en la parte trasera de los envoltorios, por lo que Érica García, explicó que “hoy por hoy te lo dan con una leyenda que no es fácil de poder saber que estamos consumiendo”. También explicó que la información no es entendible y que las personas no saben si estos valores son elevados o no y si se pueden consumir.

Apuntó que, “la información no es clara, no es visible y no es fácil de entenderla”. Por esos motivos, explicó García, cuales son los objetivos de esta ley y poder brindarles información a todos los consumidores.

Además, explicó que, con esta ley los productores y empresarios tienen miedo, y dijo que “se cree que va a haber una baja en el consumo. Pero en realidad es brindar algo al consumidor y que sea elección de él su consumo o no”.

La jefa de Nutrición del Ministerio de Salud, recalcó que los alimentos frescos no necesitan estos etiquetados y dijo, “los alimentos frescos son los que se recomiendan y los que deberíamos consumir en mayor cantidad en nuestros días, esto de que la mitad del plato contenga frutas y verduras, que nuestro día esté compuesto por cinco porciones de frutas y verduras. No tiene ningún etiquetado porque es un alimento fresco en su estado natural”.