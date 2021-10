Marcha para pedir justicia por la docente de la tragedia en la Circunvalación

El martes por la tarde-noche el rugido de motos se hizo sentir en el microcentro sanjuanino. La familia de Natalia Acosta, la docente que perdió la vida en un accidente de tránsito en Avenida Circunvalación el 29 de septiembre, pidió a la Justicia que revise la sentencia de la causa. Una vez finalizada la manifestación en la Plaza 25 de Mayo, Juan Ignacio Moyano, novio de la víctima contó a Diario 13 que el miércoles, cuando el abogado presente la apelación, se harán presentes en Tribunales.

El miércoles a las 9 de la mañana, el abogado de Moyano presentará la apelación para que un tribunal superior revise la sentencia. El rugido de las motos se hará sentir en las afueras de Tribunales, según confirmó la pareja de Natalia. ‘No puede quedar en libertad’, manifestó.

Todavía movilizado por el apoyo de los moteros y sanjuaninos que se acercaron a concentración de la marcha, Juan Ignacio señaló que la sentencia es ‘una injusticia’. Además, el chimbero de 33 años, consideró que con la decisión de la justicia queda demostrado que ‘se le da el pie a las personas que son inconscientes, y que agarran un auto, una moto, para que salgan a matar’

‘La sensación que tengo es toda, es la de pedir justicia, porque ahora me tocó a mí y a Nati, y no quiero que le vuelva a pasar a nadie más’, señaló Juan Ignacio a este medio. Luego, el motero pidió todo el apoyo de los sanjuaninos, para que la causa sea un ejemplo ‘de lo que no debe pasar más’

Sobre el acompañamiento de los moteros ‘Amigos de la Ruta’, el novio de Natalia se mostró agradecido y señaló que ‘es lo que se ganó Nati, se ganó el respeto de todos’. Cabe resaltar, que para la marcha en la que pidieron justicia por la docente fallecida en la tragedia de Circunvalación, llegaron a la provincia moteros de otras partes de la Argentina, demostrando el cariño que le tenían a la sanjuanina, y que le tienen a su pareja.

La marcha empezó en frente del Estadio Aldo Cantoni, y en caravana llegaron hasta el microcentro sanjuanino. Enojados con la sentencia del juicio abreviado, así como lo expresó el sobreviviente del accidente en la puerta de tribunales, por considerar que ‘se le rieron en la cara’. La movilización pidiendo justica culminó con el rugido de motos en la Plaza 25 de Mayo, en donde se vivieron momentos de emoción, rabia, pero con la convicción de que el camino es el constante pedido de justicia.

La sentencia para el joven automovilista que causó el accidente donde perdió la vida la docente sanjuanina

Al joven automovilista de 20 años que causó el accidente donde Natalia Acosta perdió la vida la justicia, mediante un juicio abreviado dictaminó una pena de 3 años condicional (no irá preso), y 5 años de inhabilitación para conducir.