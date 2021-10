El viento Sur se largó con todo: ¿habrá clases normales en las escuelas?

La mañana de este miércoles 6 de octubre comenzó con un fuerte ventarrón en distintos puntos de la provincia de San Juan. Debido a ello muchos comenzaron a preguntarse si iba a mantenerse el dictado de clases frente a este fenómeno natural. Finalmente desde Educación aclararon que la actividad será normal.

Mediante un comunicado, las autoridades del Ministerio de Educación respondieron la duda de muchos sanjuaninos. Apoyándose en el informe de la Dirección de Protección Civil, se determinó que los estudiantes no corren ningún peligro al asistir a sus escuelas. Esto se debe a que las ráfagas no superarían los 56 kilómetros por hora, algo que no provoca alguna complicación considerable.

De esta forma la actividad es completamente normal en los distintos colegios. No obstante se recalcó la posibilidad de no llevar a los chicos a cursar. Como cada vez que ocurre un fenómeno de estas características, la decisión final sobre la asistencia de los alumnos la tienen sus propios padres.

Para validar esta ausencia los progenitores o tutores deberán elaborar una nota para poder justificar esta falta en cuestión. Cabe destacar que los funcionarios aclararon que seguirán pendientes a la evolución de las condiciones climáticas para evaluar posibles nuevas medidas.