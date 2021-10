"En Búsqueda de las Sombras", la nueva novela del abogado Federico Sanna

El pasado 15 de septiembre, el abogado y ahora escritor Federico Sanna publicó su segunda novela titulada 'En Búsqueda de las Sombras'. El novelista le comentó a Canal 13 que su obra trata "de las vivencias y cómo habitamos los pueblos latinoamericanos. Surge de reflejar esa realidad de la Argentina que estamos acostumbrados a no ver porque consumismos productos enlatados provenientes de Buenos Aires".

La novela se narra a través de la mirada de tres personajes que comparten un mismo espacio denominado Los Algarrobos. "Se cuentan varias de las tragedias que vivimos y no nos hemos recuperado todavía. Es por eso que cada narrador tiene visiones contrapuestas entre sí sobre el pueblo que habitan", explicó Sanna.

El libro fue producido durante pandemia del año pasado, y el abogado detalló que "indudablemente tiene influencias de esa época. Por ejemplo en el diseño visual de la tapa que tiene colores más apagados, con cierta melancolía". "Además se suma a la idea trasversal de una lucha permanente contra la incertidumbre", argumentó seguidamente.

En cuanto a sus influencias e inspiraciones para dedicarse a escribir, Sanna puntualizó que "mi mamá siempre ha sido una influencia importante ya que me incentivó a leer. También en la secundaria tuve una profesora en Literatura que nos hizo analizar la literatura americana. Eso me hizo meterme de lleno en ese gusto".

Sanna eligió el forma novel para narrar ya que "primero me gusta leerlas y segundo, me parece que permite construir un relato con saltos temporales y lugares. Además este libro tiene la particularidad de que tiene intercalados algunos versos simples que no obedecen a ningún formato de poesía". Actualmente, el libro se encuentra disponible en formato físico en la Librería Desnivel; en formato e-book por Amazon,