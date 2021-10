Fuerte reclamo de la nueva conducción del Centro de Estudiantes de la FaCSo

El pasado viernes 1 de octubre comenzó un nuevo ciclo de conducción del Centro de Estudiantes en la Facultad de Sociales. Es que las elecciones que se generaron a fines de septiembre dieron como ganador a la agrupación de Ideas, dejando atrás por tan solo 50 votos a Creando.

Pero el problema llegó cuando el nuevo espacio político ya que vieron un lugar despojado de las pertenencias del lugar, como así también otros faltantes. Esto lo hicieron público a través de las redes sociales donde explicaron la actual situación que atraviesan. De esta manera iniciaron el posteo "Si en estos días pasaste por el Centro de Estudiantes seguro viste las condiciones en las que se encuentra. Sino, creemos necesario que sepas en qué condiciones asumimos la conducción".



A la vez aludieron: "nos encontramos con un CeFaCSo vacío desde lo institucional, los recursos y hasta los informes de la gestión anterior. Con un libro de actas en blanco, dónde no consta ningún movimiento realizado en los últimos tres años de gestión. Por lo tanto, no consta cómo se administraban las becas de fotocopias, y por supuesto no había tales becas al momento de nuestra asunción. Falta el total de stickers para renovar credenciales". A este faltante le agregaron la inexistencia de "los materiales que según el informe de actas se pidieron para el Centro".

Del mismo modo añadieron que "No tenemos acceso a las redes sociales del Centro de Estudiantes". Como si fuera poco dieron a conocer el estado del inmueble, sobre ello detallaron "Nos entregaron un lugar con paredes sucias, sin pintar, sin limpiar, impresoras rotas, puertas sin cerrojos y con las cerraduras rotas. También computadoras formateadas completamente, las dejaron sin los programas básicos y sin registro de ninguna actividad de la gestión anterior".

Es por ello que fuera del sector donde históricamente suelen estar asentados colgaron un cartel que dice "Disculpe las molestias, estamos transformando para usted". Es que de acuerdo a lo que mencionaron los jóvenes estudiantes "El estado institucional, tecnológico y material del Centro de Estudiantes es deplorable".

En su discurso aludieron que su compromiso es ponerlo en buenas condiciones. En la misma línea agregaron "empezamos de nuevo, en el sentido más literal, para darle continuidad y posibilidades de seguir funcionando, independientemente de la gestión que lo administre". En tanto sumaron que ellos podrían haberlo cerrado hasta tenerlo en condiciones, pero prefirieron estar de algún modo.