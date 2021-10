Sin respuesta: el Puente Cívico, sigue dando la corriente tras la nota de Canal 13

El pasado viernes 24 de septiembre, Canal 13 dio a conocer una situación poco agradable para quienes transitan o visitan el Puente Cívico en la Ciudad de San Juan. Las barandas de la estructura generan una descarga eléctrica cada vez que una persona las toca.

El caso fue advertido por una televidente de Banda Ancha y este medio comprobó en vivo que efectivamente ocurría el fenómeno. Tras la nota, otros televidentes sumaron sus testimonios afirmando que la situación ocurría desde hace mucho tiempo.

A casi 15 días de la nota, todavía no hay respuesta oficial desde el área responsable del mantenimiento. Cabe señalar que la estructura depende del Departamento de Arquitectura, bajo la órbita del Ministerio de Obras Públicas de San Juan.

Ante las consultas de Canal 13, desde dicha repartición hubo promesas de respuestas vía escrita, pero todavía ningún funcionario respondió sobre la problemática. De manera informal, aseguraron que la corriente que generan las barandas del Puente Cívico es estática y no es peligrosa para las personas. No obstante, no se refirieron a una posible solución a este problema.

De este modo, la sofisticada estructura del puente continúa generando una corriente estática cada vez que alguien las toca.

Si bien, no es una corriente peligrosa para las personas, es una sensación poco agradable para los sanjuaninos y turistas que día a día visitan uno de los atractivos turísticos más destacados de la Ciudad.