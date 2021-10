Paella y empanadas para ayudar a Sergio a viajar para mejorar su salud

Ganas de salir adelante, ganas de vivir. Esas dos definiciones describen a Sergio Mendoza, un sanjuanino que hace seis años sufre de Párkinson, y para tratar su enfermedad. Para tener una buena calidad de vida hace exquisitas paellas y empanadas que vende para juntar dinero. El joven debe viajar todos los meses a Buenos Aires para que le regulen un aparato que tiene en la cabeza que le permite llevar una vida casi normal.

Si bien en la provincia la regulación del aparato que tiene Sergio, los médicos sanjuaninos lo pueden hacer, los profesionales de Buenos Aires disponen de otra experiencia, por lo que siempre hace muchos esfuerzos para viajar a la capital del país.

Hace seis años que al cocinero entusiasta le diagnosticaron párkinson. Su enfermedad no lo alejó de una de sus pasiones como lo es la cocina. El sanjuanino no claudica, y para el 17 de octubre, día en que en Argentina se festeja el Día de la Madre, cocinará paella y empanadas, con el objetivo neto de juntar los 30 mil pesos que le permiten viajar a Buenos Aires y tratarse.

Sergio no tiene familia que mantener, se mantiene solo cocinando por pedido, en eventos sociales, y los fines de semana que hace su especialidad: la paella. ‘La pandemia me perjudicó mucho, porque no podía salir a trabajar en eventos sociales. Ahora que se puede, le estoy metiendo’, dijo el sanjuanino.

Para los solidarios que quieran ayudar a Sergio y disfrutar de un exquisito plato de paella o una empanada sabrosas, pueden hacerlo contactándose con él a través de sus redes sociales en donde lo encontrarán como Sergio Mendoza, o a los números 2646020087/ 2644692199.