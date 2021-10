Cocinero cruzó a Berenguer por la no presencialidad plena: 'El rector decidió no hacer nada'

El rector de la Universidad Nacional de San Juan tomó la decisión de no retomar por ahora la presencialidad plena en la casa de altos estudios. Esto generó furia en algunos sectores y puntualmente en algunos consejeros superiores ya que no se les consultó para esa decisión. Jorge Cocinero expresó que se enteró rotundamente que Berenguer había tomado la decisión de "no hacer nada".

El ex candidato a rector de la UNSJ contó que ellos desde hace tiempo que venían pidiendo que se vuelva a la presencialidad total. En el mes de agosto ya habían presentado un proyecto para poder concretar esta medida. En ese momento pidieron que se tratara lo más rápido posible y según Cocinero nunca se volvió a hablar del tema luego de eso.

"Desde el año pasado, estando el anterior rector, presentamos proyectos al Consejo Superior donde hablábamos de la vuelta a la presencialidad o semi presencialidad. En lo que va del año lo llevamos como propuestas para hacer gestión. Nos enteramos abruptamente de que el señor rector ha tomado esta decisión de no hacer nada. A nosotros nos llamó la atención porque lo que hicimos apenas asumimos fue presentar un proyecto del que solamente se ha tomado conocimiento", expresó.

El entrevistado comentó que ha esa presentación que hicieron solamente se ha entrega a las comisiones de Higiene y Seguridad para que lo revisen. Luego, Cocinero aseguró que desde ese momento nunca más se volvió a tocar este proyecto, siendo que le habría pedido celeridad a Tadeo Berenguer para ponerlo en práctica antes del fin del ciclo lectivo.

"Nos llama la atención que haya tomado la decisión sin consultar con el Consejo. Era una posibilidad que teníamos los docentes de lograr esa conectividad presencial. Al contrario que el rector, creo que debemos aprovechar el tiempo para ir haciendo estos procesos que no son sencillos, en eso puedo darle la razón, pero si en agosto presentamos un proyecto para que tomara inmediata ejecución y no se hizo, parece que nos interesa más seguir en la virtualidad que en la presencialidad", sentenció.