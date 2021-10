Vecinos de villa Mariano Moreno de Chimbas reclamaron por la falta de colectivos

Este viernes, vecinos de villa Mariano Moreno de Chimbas realizaron una reunión en el predio de la Iglesia del lugar para solicitar a las autoridades de Transporte una mejora en el servicio de colectivos. El pedido es que la línea 20 de la empresa Albardón ingrese a la villa, teniendo en cuenta que en la actualidad solo hay dos paradas sobre la ruta. 'El recorrido termina en la Capilla pero hay vecinos que viven en la última cuadra y tienen que venir caminando siendo que antes los dejaba en la esquina de su casa', sostuvo una vecina.

Este problema se agravó tras la habilitación del Acceso Norte, ya que una de las paradas está del otro lado de la Ruta 40 y ahora les resulta casi imposible poder cruzarla. 'Hay muchos chicos que van a la escuela, ya sea en Albardón o en el centro, y no nos pasan importancia, si a alguno lo llegan a chocar nadie se va a hacer cargo. A dos vecinas esta mañana casi las chocan al intentar cruzar la ruta y no queremos eso', manifestó la vecina. La solución que les ofrecieron fue que desde el próximo martes ingrese la línea 20-3.

Sin embargo, esta solución les resulta insuficiente ya que, en primer lugar quieren que se implemente desde este sábado, y además el recorrido es muy largo. 'Esa línea entra a más de tres barrios para poder llegar al centro, entonces para ir al trabajo hay que tomarse el colectivo una hora y media o dos horas antes para poder llegar a horario. Además para ir a Albardón hay un solo paradero y no está cerca. Para tomarnos el que viene desde allá tenemos que cruzar la ruta y hoy en día ya no se puede', insistió la mujer ante Canal 13.

Por último, la vecina remarcó que necesitan un colectivo que ingrese hasta el final de la villa, ya que el 20-3 entrará solo hasta la mitad. Sin embargo, el director de Transporte, Gonzalo Rojas, explicó que en dicha zona las calles son muy angostas, por ende el colectivo no podría circular. 'Además hay autos estacionados de ambos lados entonces no podría pasar con tranquilidad, y a eso se le suma la cantidad de chicos que puedan haber. Nosotros tenemos que intentar dar un buen servicio y cuidar la seguridad de toda la población', señaló.

Sobre la línea 20-3, el funcionario destacó que la gente no va a tener la necesidad de cruzar la Ruta para poder ir al centro. 'Cualquier otra solución, la idea es que se dé lo antes posible ya que ellos necesitan esto, no es un capricho sino que es algo que vienen sufriendo hace bastante y ahora con la apertura de la ruta se ha intensificado. Hemos coordinado que me avisen cualquier otro inconveniente para tratar de dar una solución lo antes posible', agregó Rojas. Cabe remarcar que en la reunión también participó la empresa Albardón.