Fuerte contrapunto entre Energía San Juan y 25 de Mayo por supuestas deudas

En la mañana de este jueves trascendió que la municipalidad de 25 de Mayo, que comanda Juan Carlos Quiroga Moyano, supuestamente le debe casi 10 millones de pesos a Energía San Juan por la falta de pago del servicio eléctrico. Es por ello, que debido al incumplimiento y la abultada deuda, la compañía acudió a la Justicia y planteó una demanda contra la comuna para obligarla a cancelar el rojo contable. En este sentido, el intendente expresó en Canal 13 que jamás habían recibido una notificación de deuda porque el municipio tiene un convenio de débito automático.

Según explicó el jefe comunal, durante el tiempo de pandemia el municipio se hizo cargo por distintas deudas, ya sea eléctricas o de agua, que mantenían algunas uniones vecinales, iglesias, clubes, entre otras zonas del departamento. Por eso no es “descabellado” el monto judicializado por Energía San Juan.

Sin embargo, Quiroga Moyano expresó que no habían recibido algún tipo de informe por las deudas que reclama la empresa prestadora de energía eléctrica. Al mismo tiempo recordó que el municipio mantiene un convenio con ESJ de débito automático.

Asimismo el intendente de 25 de Mayo dijo que si hay que pagar los $10 millones en esta jornada, lo harán sin problemas. Pero señaló que se debe mejorar la atención debido a que en el territorio del departamento hay postes lamentables en su estado. “Al mínimo viento muchas familias se quedan sin luz. Llevamos años reclamando inversiones que no se hacen”, agregó.

Finalmente señaló que se trata de reclamos que se vienen haciendo desde hace muchos años pero que desde Energía San Juan no lo arreglan porque supuestamente no tienen presupuesto. “Hay postes a los que solo les han puesto una cuña. Hasta este momento el municipio no hizo algún tipo de reclamo en el EPRE. Aquí nunca llegó algún tipo de informe, quizás haya algún malestar político detrás de esto, no lo sé. Pero la plata que hay que abonar, está pero ESJ debería mejorar su atención”, cerró.