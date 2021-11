Muerte por meningitis: el paciente consultó cuando el cuadro estaba avanzado

Durante el pasado miércoles 10 de noviembre se produjo el fallecimiento de un hombre de 42 años de edad por meningitis. El caso conmocionó a gran parte de la provincia debido a lo llamativo de esta situación. Para brindar precisiones sobre lo sucedido la jefa de Epidemiología contó que lo que sucedió fue que el afectado consultó una vez que su cuadro ya estaba avanzado.

Mónica Jofré pasó por Banda Ancha y contó detalles sobre lo sucedido con este sanjuanino. Primeramente la autoridad contó que en esta ocasión el paciente estaba afectado con una meningitis de tipo bacteriana por meningococo. Estas afecciones generalmente se presentan sobre el final del invierno o en primavera.

"Este paciente consultó antes de ayer por la tarde en el hospital Rawson. Por su estado clínico fue derivado al área de Terapia Intensiva del Marcial Quiroga, ahí fue atendido por especialistas y evaluado por las médicas infectólogas. Inmediatamente se diagnóstico el cuadro de meningitis por meningococo. Lamentablemente el cuadro estaba avanzado, se iniciaron los antibióticos pero debido a las complicaciones y a un fallo multiorgánico el paciente falleció", expresó.

Posteriormente Jofré contó que generalmente los antibióticos tardan entre 48 y 72 horas para hacer efecto. Sin embargo por la gravedad de su estado el paciente no sobrevivió ese tiempo, por lo que nunca pudo llegar a mejorar su cuadro.

"Un porcentaje de la población con respecto al meningococo somos portadores en las narinas. No significa que vamos a ser la enfermedad pero por alguna causa alguien que es portador o alguien que se contagió, la tiene. Empiezan con este cuadro que evoluciona rápidamente. No se si se demoró en consultar pero si el cuadro ya estaba avanzado. No se si había consultado en otro lugar o si esperó a ver que pasaba", sentenció.