Un joven con discapacidad necesita de todos para seguir con sus estudios

Alexis Escobar esta en segundo años de la Licenciatura en Comunicación Social de la UNSJ. Este joven de 21 años padece una discapacidad que lo obliga a transportarse en silla de ruedas. Pero ese no es su único problema ya que a partir de la pandemia tuvo inconvenientes para conectarse debido a que su computadora se volvió obsoleta para seguir con las clases.

El comienzo de la carrera y la necesidad de trasportarse en colectivo llevó a que en varios momentos se sintiera incomodo. Es así que en COMPACTO 13 indicó "hay una frase que a mí se me quedó qué es que 'yo no siento mi discapacidad hasta el momento hasta que algo me lo demuestra'". También añadió que "todo está hecho para las personas 'capacitadas' digamos. Hay falta de inclusión para las personas que nos movilizamos en sillas ruedas".

Es así como aludió a que siente que están imposibilitados en cosas básicas como ir a estudiar o el uso del transporte público. Sin embargo ya en la Facultad de Sociales no padece los mismos problemas ya que hay baños adaptados para personas con discapacidad y hay posibilidades de trasladarse debido a que hay rampas.

En cuanto a su necesidad de estudiar, indicó que con la pandemia todo se complicó ya que debió usar su computadora de Conectar Igualdad, pero cada vez se complicaba más ya que la maquina se convirtió en obsoleta para las necesidades educativas. Hoy lo que Alexis necesita es una computadora actualizada que le permita continuar con sus estudios universitarios.

Cabe decir que Alexis no cuenta con los recursos económicos para poder renovar su PC ya que, a pesar de su discapacidad, no cobra ningún tipo de beneficio. Y debido a su poco tiempo en la Universidad no conoce como generar trámites en la Facultad. Es por esto que apela a que los sanjuaninos puedan ayudarlo y cumplir su sueño de ser un profesional de la comunicación.