Sacarse fotos con los jugadores de la Scaloneta: ¿misión imposible?

El próximo día martes, Argentina y Brasil se enfrentaran en el estadio San Juan del Bicentenario, en lo que será un encuentro histórico para la provincia. Es por ello que los seleccionados llegaran en la jornada del lunes y para ello se desplegará un gran operativo que velará por la seguridad de los jugadores. ¿Sacarse fotos con los jugadores de la Scaloneta? Es casi una ‘Misión imposible’.

De acuerdo a las palabras de Abel Hernández, la custodia de los equipos, desde su llegada al aeropuerto y el traslado hacia el hotel donde descansaran, estará a cargo de las 3 fuerzas de seguridad. Es decir, la Policía Federal, la sanjuanina y Gendarmería.

Por ello, luego de que ambas selecciones lleguen vía chárter alrededor de la tarde-noche del lunes, la diferencia entre el arribo de las dos delegaciones no superará los 40 minutos, será llevada a cabo con estrictos protocolos. “Al estar en un tiempo de pandemia, ambas selecciones van a trasladarse en burbujas, por lo que tanto el cuerpo técnico, como los jugadores no podrán tener contacto con terceros que no tengan que ver con la seguridad”, afirmó.

En el contexto de seguridad, el funcionario indicó que las 3 fuerzas anteriormente mencionadas van a colaborar en la zona de los hoteles. “La idea es no cortar el tránsito para no perjudicar a nadie pero la conducta de la gente es la que nos va a ir de menor a mayor obligando a desplegar un servicio que termine teniendo una burbuja en la zona del hotel o bien ya en toda la cuadra”, reveló.

“Hay fanáticos temerarios que son capaces de colgarse de un mástil o de un árbol para poder buscar una foto, pero yo creo que eso no le hace bien a la provincia como ejemplo que tenemos que dar. Hay que tener en cuenta que estamos ante sucesos que en forma rápida van mutando y quizás el partido acá en la provincia dé lugar a nuevas flexibilizaciones en el deporte. Entonces tenemos que tratar nosotros de que eso se dé y eso se va a dar dentro de un marco de respeto y no desde una mala conducta por parte de la gente”, amplió.

En cuanto el control de seguridad, la parte interna de la AFA tiene una seguridad privada que está muy por encima los jugadores, como del cuerpo técnico. “Nosotros nos encargamos de lo que sería puertas afuera. Será una seguridad más estricta con respecto a todos los que quieran arrimarse al lugar”, expresó.

Sobre esto último, Hernández dijo que esta seguridad se va a prolongar hasta el momento en que dichas selecciones tomen el vuelo y se retiren de la provincia. Es decir el mismo martes, cuando finalice el partido tan esperado por los sanjuaninos.