Una experiencia importada de Estados Unidos: el maratonista sanjuanino que corre empujando una silla de ruedas

Juan Carlos Manzano, profesor de spinning, runner y atleta explicó como es la experiencia de correr "empujando" una persona en silla de ruedas. Además, explicó que Proyecto Hoyt está pensado para muchos años, es un proyecto homenaje. Hoyt tuvo sus primeras experiencias durante la semana y dijo que, "es simple. Se trata de a todas aquellas personas que soñaron con correr un maratón y motrizmente no pueden hacerlo por sus propios medios poder cumplirles ese sueño de correr por primera vez y las veces que ellos quieran una maratón".

El runner, explicó como están diseñadas las sillas de rueda para poder competir en una carrera de calle y dijo, "es una silla de rueda que está fabricada especialmente para ser empujada, está hecha para la calle, más resistente, más robusta y que está equipada para poder empujarla con facilidad".

Además, señaló que su exigencia es mucho mayor y dijo, "se hace mucha fuerza con la parte superior. En este caso no tenés braceo porque tenés que ir empujado y aparte manejando la silla. Es como una experiencia nueva".

Juan Carlos Manzano, comentó en Canal 13 San Juan que la primer experiencia del Proyecto Hoyt fue el pasado sábado en Potrero de Los Funes, San Luis, donde corrió con Emiliano Lara de 18 años. Y señaló, "la semana que viene corremos la segunda maratón, la Maratón Internacional de Mendoza". En esta índole, señaló que para Emiliano y su mamá es muy difícil poder viajar, porque deben asegurarse de que donde se hospeden cumpla con todos los requisitos para la comodidad del joven, pero que luego de insistir decidieron viajar y lograron competir en la localidad puntana.

"No estábamos preparando para la carrera de Mendoza pero por tema covid se pasó para la próxima semana y apareció esta carrera en Potrero de Los Funes que a nosotros nos gusta mucho y dijimos vamos", señaló el Atleta.

En este marco, Manzano explicó como fue la preparación del binomio para la carrera de Mendoza, siendo 11 kilómetros de distancia, ellos entrenan aproximadamente esa distancia. Señaló que "al ser una silla nueva ellos deben acostumbrarse a esa silla porque son muchos minutos que ellos deben estar en una posición que sea cómoda".

En otra índole, comentó que también corre con María Elena y ella es quien le provee la hidratación para no perder tiempo y dijo, "para no perder tiempo le pido cada tanto que me pase la botella abierta, porque ellos quieren meter podio entonces hay que ir rápido".



