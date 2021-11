Capturados en vivo: así se colaban para comprar entradas para Argentina - Brasil

Momentos de bronca e indignación se vivieron durante la compra de las ultimas entradas para ver a la Selección Argentina en San Juan. Durante la transmisión en vivo desde las boleterías del autódromo San Juan Villicum, Canal 13 captó el momento en el que tres hombres intentaron colarse en la fila.

La policía, permitió el acceso a uno de estos “colados”, lo que desató la furia de los demás simpatizantes que esperaron durante varias horas, o incluso días para conseguir el tan ansiado ticket.

Consultado por este medio, el presunto “colado” aseguró que había estado esperando para comprar la entrada desde la noche del domingo. Sin embargo, fue desmentido por las demás personas de la fila, quienes aseguraban que se había colado.

Además, el móvil de Canal 13 pudo corroborar que estas personas no provenían de la fila donde aguardaban los hinchas, sino desde el exterior. “Uno se da cuenta porque no vienen de la cola, no están cansados, ni traspirados por el calor o por pasar la noche en vela por las entradas. Uno se da cuenta quien se cola y quién no”, señaló el cronista de este medio.

Ante esta situación, muchas personas comenzaron a abuchear a la policía por permitir dichas irregularidades. Sin embargo, esta no fue la única desigualdad detectada por este medio. También hubo personas que pudieron comprar más de las 2 entradas que estaba permitidas por persona. Algunos, incluso revelaron que pudieron comprar hasta 4 tickets.

Otras de las presuntas coladas fueron unas jóvenes estudiantes de Policía. Según pudo captar el móvil de este medio, llegaron en horas de la mañana a la zona de boleterías donde se ubicaron sin hacer la fila de gente que esperaba desde hacía varias horas.

En dialogo con Canal 13, las jóvenes explicaron que estaban hacia dos días esperando para comprar las entradas, pero tuvieron que irse y dejaron a alguien cuidando sus lugares. Lo cierto, es que llegaron vestidas con la ropa de cadetes y no hicieron ninguna fila para comprar. Directamente fueron ubicadas en las boleterías, luego de hablar con funcionarios policiales que realizaban el control en el lugar.

Estas situaciones fueron registradas en vivo por Canal 13 durante la cobertura desde el autódromo donde muchas personas manifestaron su indignación por el operativo de seguridad desplegado en la zona.

El subsecretario de Seguridad, Abel Hernández, estuvo presente durante la venta de entradas y ante el móvil de Canal 13 describió los detalles del operativo policía. “Con la seguridad que teníamos desplegada por los comicios, en primera instancia, nos llevó a tener que sacar recursos humanos de distintas dependencias para ordenar y contener al grupo que intentaba obtener un lugar en la venta de entradas”, dijo sobre el desborde de gente que hubo en horas de la tarde del domingo en la zona de El Villicum.

“Tuvimos que intervenir y pedir que adelantaran los horarios para la venta en razón del desborde provocado por algunos grupos que buscaban la masificación de la gente. En razón de eso se apuró la venta de entradas, se organizó el vallado que estaba dispuesto para comenzar después de las 21 horas. Tuvimos que ponerlo en marcha más temprano y hoy se está llegando a una finalización armónica”, aseguró el funcionario.

Luego, agregó que “quienes han venido ayer (por el domingo) se han quedado y han respetado el sistema que estaba establecido se han retirado todos con entradas”.

Por último, Hernández destacó que no hubo heridos, pese a las corridas que hubo para legar primeros a conseguir entradas. Sin embargo, aclaró que hubo unos pocos detenidos por estar “pasados de copas” y generar disturbios en la zona.

Si bien, la policía desplegó un fuerte operativo, hubo momentos de tensión, corridas, desborde y desesperación por conseguir las entradas. Por ello, desde la organización tuvieron que adelantar la venta desde la noche del domingo.

Pasado el mediodía de este lunes, se agotaron las entradas y cientos de personas que esperaban para adquirirlas se quedaron con las manos vacías.