El testimonio conmocionante de una vecina del Federal asesinado en Pocito

En horas de la noche del pasado domingo 14 de noviembre un joven sanjuanino vivió un momento horroroso en el departamento Pocito. Lo que sucedió es que esta persona encontró a su tío, un Federal, asesinado en su casa. Acerca de esto una de las vecinas del afectado contó que no lograba salir de su asombro por lo que había sucedido ya que era un buen vecino.

Paola Trigo es una vecina de Miguel Ángel Carbajal, el efectivo de la Policía Federal que fue brutalmente asesinado en su propia casa. Esta mujer le contó al móvil de Canal 13 como era este hombre y lo sorprendido que se encontraba debido a que nadie se esperaba vivir algo así.

"Me quedé helada porque ha sido un buen vecino él. A él se le murió la señora de Covid y ahora se quedó sólo. Estaba sólo y él trabajaba, a veces se veía 2 o 3 días, mucho no se veía. La madre de la mujer de él vivía con él, pero ella ya se fue. No se veía nadie que viniera a visitarlo, todo cerrado siempre. El era un buen vecino, saludaba y todo, era un señor joven", manifestó.

Trigo contó que Carbajal en el último tiempo se veía muy solitario debido tanto el fallecimiento de su mujer como de su propia madre. Finalmente esta sanjuanina contó que se enteró de lo que había sucedido alrededor de las 20:00 del domingo debido a los gritos que provenían del lugar.

"Me sorprendió, me sentí re mal, me he re sorprendido. Eran como las 20:00 y yo sentía gritos ahí, entonces me pareció raro. Después me dijeron que se había muerto, me di cuenta que era Don Miguel el que había muerto y no lo podía creer porque era una persona muy buena que no le hacía nada a nadie. También falleció la madre de él", sentenció.