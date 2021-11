Sigue la polémica por el paseo gastronómico en el Predio José Dolores. Gastón Villordo, presidente de la Cámara Comercial de Rawson, se quejó por una presunta maniobra de la concejal del Pro, Verónica Benedetto, que firmó un proyecto que beneficiaría a un centro comercial en el proyecto de la realización del paseo gastronómico.

“El día antes de presentar a la Feria Gastronómica ella llamaba a los concejales para que se debatiera el tema de la concesión del predio, cuando ella ya tenía la información de que esto estaba días anteriores, pero esperando hasta último momento para presentar esta nota”, denunció Villordo.

Aseguró que el pasado viernes se filtró una nota en el Concejo Deliberante en el que tres concejales de la oposición y otros tres de otros frentes. “Si el Consejo baja una nota que ni siquiera se firma y baja al ejecutivo, y por redes sociales se dice que ya se está bajando un proyecto no es serio lo que está haciendo”, declaró.

En el mismo sentido apuntó contra Benedetto, “que es una concejal que cumple una función pública, ella tiene que firmar para construir y para solucionar vamos a ir contra quien tengamos que ir, no vamos a bajar un emprendimiento con buenas intenciones creando puestos de trabajo, en un espacio que no se ocupaba”.

“Se está tratando como algo político no nos interesa saber cuáles son las internas que tengan. Lo que decimos es que paren un poco y se fijen a quien están perjudicando, este es un proyecto que está albergando a más de 100 familias”, enfatizó.

Villordo convocó al diálogo para solucionar los inconvenientes, “por supuesto que estamos abiertos al diálogo, no creemos que tenemos la razón. Quizá nos equivoquemos en algo y estemos perjudicando alguien. Bueno. Lo solucionemos, lo trabajemos juntos, aportemos”, expresó.

Sin embargo, expresó que son los concejales quienes no manifiestan ánimo para hablar y resolver el tema. “Si ellos tienes internas políticas que no nos usen de carne de cañón, nosotros íbamos a hacer las cosas como se tiene que hacer, se iba a hacer una manifestación que se ha frenado porque no llamaron al dialogo”, dijo el presidente de la Cámara Comercial de Rawson.

Apuntó contra los concejales, “parece que no aprendimos nada, tuvimos una pandemia que nos golpeó tan fuerte y más a l sector gastronómico”, dijo y agregó, “teníamos un problema sanitario en el que no podemos trabajar, ahora que podemos trabajar, que creamos estos proyectos, ¿vamos a seguir destruyendo?, así nunca vamos a salir adelante”, lamentó.

Dijo que uno de los inconvenientes que se le presentó fue la falta de documentación, por lo cual no pueden avanzar en el proyecto, “a mí me dicen que no cumplo con la documentación por que no presento la personería jurídica, que no solamente ha sido avalada sino reconocida por la gestión que venimos haciendo”, mostro el documento a las cámaras de Canal 13.

“Seamos serios”, arremetió nuevamente contra los concejales, “tienen un puesto importante, hagan valer ese apuesto porque si no, esta Cámara va a dar la pelea para que ustedes den las explicaciones por que quieren dejar sin trabajo a 100 familias”, finalizó.