Chica trans sanjuanina se inyectó aceite de avión: 'No hay posibilidad de sobrevivir'

En las últimas horas salió a la luz que una joven trans de la provincia de San Juan esta en un estado crítico, internada en Córdoba. Esto se debe a que se sometió una cirugía clandestina para tratar de aumentar el tamaño de su busto. La situación es tan grave que los médicos dijeron que no hay posibilidad de que sobreviva.

Mónica Lencinas, de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) en San Juan, habló con Diario 13 sobre este caso. Esta referente de AMMAR contó que la joven afectada se llama Maytén y tiene 21 años de edad, la cual había viajado a principios de mes hacia Córdoba.

"Nosotros nos enteramos hace unos dos días de esta complicada situación que esta viviendo Maytén ahí en la provincia de Córdoba. Ella había viajado desde San Juan hace un par de semanas", manifestó. Esta sanjuanina había concretado este traslado ya que tenía la intención de someterse a una cirugía sumamente peligrosa.

Ya que no le alcanzaba el dinero para que la intervinieran en un quirófano con todos los cuidados pertinentes, tomó la peligrosa decisión de ponerse en las manos de alguien que no era profesional. Sumado a esto fue inoculada con una sustancia que no esta pensada para ser inyectada en el cuerpo del ser humano. Se trata de aceite de avión.

Tristemente muchas chicas trans terminan usando esta sustancia o silicona líquida debido a que son más baratas. De esta manera ponen en riesgo su salud ya que el organismo generalmente no esta preparado para soportar un procedimiento de este tipo. Si bien varía en cada cuerpo, en su mayoría las voluntarias terminan con un efecto secundario. En este caso Maytén esta en estado crítico.

"Hace unos dos o tres días que su cuadro clínico es muy crítico. El parte que nos dieron los médicos es muy grave. Nos dijeron que no hay posibilidad de que Maytén sobreviva", expresó. De esta manera los familiares y demás allegados de Maytén esperan un milagro para que la joven sobreviva.

"Dicen que lo único que le esta funcionando en este momento es el corazón y sólo un riñón. Por esta situación ayer le pidieron a su mamá que se despida de ella porque es una cuestión de horas", sentenció Mónica Lencinas.