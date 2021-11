Estado de salud de la chica trans: ‘Esperamos alguna novedad que no va a ser la que deseamos’

En las últimas horas salió a la luz que una joven trans de la provincia de San Juan está en un estado crítico, internada en Córdoba. Maytén hace tiempo se sometió una cirugía clandestina para tratar de aumentar el tamaño de sus glúteos, esto le produjo problemas de salud que se complicaron por una neumonía y hoy su estado de salud es grave.

En comunicación con Compacto 13, Luana Funes, amiga de Maytén, habló sobre su estado de salud, “el ultimo parte dice que su estado es grave, esperamos en unas horas alguna novedad que no va a ser la que deseamos”, lamentó.

Luana aclaró que Maytén hace algún tiempo se había sometido a una intervención clandestina que no termino resultando bien, “lo hizo por una decisión personal de ella, ese líquido fue inyectado hace bastante en los glúteos, se le complicó con una inflamación que empeoro con la neumonía”.

Dijo que no se trata de lo que llaman ’líquido de avión’, “es un término mal utilizado, las chicas trans son nos inyectamos aceite de avión, que se utiliza para otras cuestiones. Nosotras no recibimos ningún tipo de químico como ese”. Explicó que se trata de un anticuerpo que debe buscar lugar para ubicarse, “en este caso sus tejidos no soportaron que haya una ubicación exacta y completa”.

En compañía de su madre, dos cuñadas y una hermana menor, Luana ayudó a Maytén en este duro momento en el que se espera el peor desenlace.