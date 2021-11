AMMAR apuntó contra Salud Pública: "No autoriza a las compañeras a operarse"

Maytén es una sanjuanina trans que se encuentra en Terapia Intensiva tras someterse a una cirugía clandestina para cambiar su cuerpo. La secretaria general de AMMAR (sindicato de mujeres meretrices de Argentina), Mónica Lencina, denunció en Compacto 13 que "Salud Pública no autoriza a las compañeras" a que puedan adecuar su cuerpo según su identidad de género. A raíz de este "cajoneo" es que muchas mujeres trans deciden ir por lo ilegal, con los peligros que conlleva.

En Córdoba Maytén se sometió una cirugía clandestina para tratar de aumentar el tamaño de sus glúteos, esto le produjo problemas de salud que se complicaron por una neumonía y hoy su estado de salud es grave. "Tenemos la ley de Identidad de Género que permite hacer el cambio de DNI, también tiene un artículo que establece que el Estado le debe dar la cirugía a cada una de las compañeras para que adecuen su cuerpo según su género", explicó Lencina.

Pero, "lamentablemente en la provincia no hay cirugías de este tipo para las compañeras. Salud Pública no las autoriza a operarse", remarcó la secretaria general. En esta línea, enfatizó que las mujeres trans en San Juan "hacen los expedientes, presentan todos los papeles necesarios pero terminan cajoneados en el Centro Cívico". "Las compañeras no son operadas y lamentablemente buscan otro camino, cayendo en la clandestinidad", detalló.

"El Estado no les dan alternativas para solucionar el problema desde otra manera. Tiene que ser en un hospital público, con médicos y que no se tengan que estar poniendo químicos que le perjudiquen la salud", puntualizó Lencina. Finalmente, al borde del llanto la secretaria general de AMMAR cerró: "Es muy feo lo que está sucediendo, nos duele a todas esto".

El artículo 11 de la ley de Identidad de Género establece que: "Todas las personas mayores de dieciocho (18) años de edad podrán, conforme al artículo 1° de la presente ley y a fin de garantizar el goce de su salud integral, acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa".