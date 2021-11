Santi Maratea mano a mano con Canal 13: su visita a Liam, su estadía y... ¡Sarmiento cancelado!

El influencer Santi Maratea viajó a San Juan este miércoles para conocer a Liam, el niño que padece Atrofia Muscular Espinal (AME), y de pasó aprovechó su corta estadía para pasear en el Parque de Mayo. Tras filtrar en sus historias que estaba en dicho punto de la provincia, decenas de fanáticos se acercaron a conocerlo. Hasta ahí también llegó Canal 13, ante quien reveló su opinión del prócer nacido en San Juan, Domingo Faustino Sarmiento.

Sobre su visita a Liam señaló entre risas que el niño estaba de mal humor porque lo despertaron para que Santi lo viera. Al margen de esa anécdota, el influencer destacó que a la familia la vio bastante enfocada y resolutiva. 'Es una enfermedad y siempre digo que lo bueno es no tenerla, pero a veces uno la tiene y puede transitarla de diferentes maneras. En el caso de hoy, por la mamá de Liam, veía que lo transitaba acompañada', dijo.

En este sentido, sostuvo desconocer cómo es el día a día de la familia del pequeño pero por lo que pudo ver se encontró con una familia que recibe bastante acompañamiento. 'Me ha pasado con otras familias que me dicen 'estaba llorando hace 5 minutos, ahora estoy bien y cuando te vayas vuelvo a llorar', pero en el caso de Liam muchos de ustedes me han dicho que lo conocen y han ayudado, hecho colectas y demás, a eso lo noté', se explayó.

Por otro lado manifestó que San Juan es divino y el clima re lindo y pese a que estuvo muy poco tiempo, la gente es toda muy amorosa. 'Me quedaría más tiempo, eso me pasa. Pero me tengo que ir, seguramente vuelva. Ya pregunté qué hacer y mucha gente me mandó un montón de cosas y estuve googleando y me dieron ganas. El taxista que me trajo dijo que era cantante, quedé como que vine con la Selección y me quedé un día más', añadió con humor.

En la siesta subió historias en el Parque de Mayo pensando que 'nadie lo va a reconocer, es genérico, pero lo conocen todos', pero quién es Santi Maratea: 'Soy influencer y este año arranque a hacer colectas con el fin de ayudar a personas que necesitan plata puntualmente, lo que pasa es que se excedió un poco y a veces intentamos conseguir contactos o profesionales que ayudan y demás. Me dedico a eso y también tengo canjes y vivo de eso'.

Finalmente, aprovechando que estaba en la tierra natal del Maestro de América, en las redes consultó a sus seguidores qué opinan sobre Domingo Faustino Sarmiento. Sin drama a lo que pueda generar su consideración, también dio su punto de vista ante Canal 13. 'No sabés lo que no dije todavía de Sarmiento, no sé si decirlo o no, ¿acá lo quieren o no a Sarmiento? En mi Instagram votaron todos, pero no todos son de San Juan', comenzó.

En medio de su respuesta, una fanática aseguró 'preferimos más a Santi Maratea que a Sarmiento', ante lo cual el influencer reaccionó: '¿Podrán? No lo creo, me falta un monumento. Me enteré que Sarmiento vivía a acá y dije voy a conocer la casa pero después dije: '¿para qué voy a conocer la casa del tipo este? Si es más malo que la peste'. Mbah, no sé, inventó el colegio'.

Por último, Santi aseguró haber investigado sobre Domingo Faustino Sarmiento y rememoró: 'hay una frase de él que dice que la escuela se inventa para que el Estado pueda educar de forma correcta a los hijos de los negros y los indios... cancelado, cancelado, ¿Cómo va a decir algo así? Así que bueno quería saber cómo San Juan lo tomaba al prócer y veo que bastante mal'.