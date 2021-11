¿Fin de la pandemia o tercera ola?: el futuro del virus según un científico sanjuanino

¿Estamos cerca del fin de la pandemia? Eso es lo que muchas personas alrededor del mundo se preguntan. Sobre esto, un reconocido científico sanjuanino del CONICET advirtió que el virus sigue mutado y generando nuevas variantes. De esto modo, señaló que el fin de la pandemia todavía no está cerca.

Daniel Patiño, es investigador de la Universidad Nacional de San Juan y el CONICET y recientemente participó de una importante reunión con científicos de toda la región en la que analizaron el avance de la pandemia a nivel mundial. “El panorama que se analizó fundamentalmente fue ver cómo evoluciona la pandemia de Covid a nivel mundial y cómo esta impactando en los países centrales. Después se trabajó en cuanto a cómo se ve el estado sanitario en Argentina que es muy bueno, pero con preocupación debido a que a partir del 17 de octubre se vio un cambio de tendencia y a partir del 9 de noviembre estamos observando que la tasa de contagio comenzó a crecer”, comentó.

La tercera ola, según Patiño, depende de cómo va evolucionando el comportamiento social y cómo se hace dominante la variante Delta. ¿Por qué aun no llega la tercera ola?. El investigador, dijo que, según datos oficiales, hay un 53% de dominio de la variante delta en Argentina. “Nosotros sabemos que cuando esta variante se hace dominante en un 70% comienzan a haber problemas y aumenta el número de casos”, aseguró.

Luego, comparó la situación con otros países. “En los países centrales el 100% de circulación comunitaria es de variante Delta. Por eso están teniendo problemas pese a que tiene altos índices de vacunación con una o dos dosis. El problema se presenta y sabemos que para la variante Delta la efectividad de la vacuna es menor. Además de tener en cuenta esto, los vacunados con dos dosis también se contagian y siguen contagiando”, indicó.

En este sentido, se refirió a que otro de los grandes problemas a los que se enfrenta la humanidad por el Covid es la gran cantidad de personas que rechazan vacunarse. “Es un problema grave los anti vacunas. Indudablemente al tener una proporción alta de la población mundial que no se quiere vacunar es un problema. En Estados Unidos el 50% de la gente no se ha vacunado. En Rusia el 70% no quiere vacunarse. Esto produce lo que está sucediendo en países centrales que a pesar que mucha gente está vacunada, también son vectores de contagio. Si bien los números de fallecimiento e internación son menores, el contagio es importante”, dijo.

En conclusión, Patiño señaló que las cifras de contagio a nivel mundial no bajan. “La conclusión es que a pesar de que uno este vacunado con dos dosis hay que mantener los protocolos y cuidados personales porque en el mediano plazo vamos a tener el mismo problema de los países centrales”, advirtió.

“El virus en menos de 15 días sigue mutando por esta alta cantidad de infectados y porque aparecen nuevas variantes que complican. Hay una variante que ha aparecido en Sudáfrica y que no es más infecciosa, pero las vacunas actuales tienen solo un 20% de efectividad. Esa podría ser una variante dominante el año que viene y habría que tener una vacuna de refuerzo contra esa variante”, indicó.

“El problema a nivel global es que la curva no sigue bajando y sigue la gente sin querer vacunarse. Mientras tanto el virus sigue circulando, mutando y se habló que el año que viene habrá el mismo problema en el sur respecto a lo que se ve en el norte”, concluyó Daniel Patiño.