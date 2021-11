¡Cumplió su sueño! El niño que está internado por leucemia pudo ver a Messi

Sergio padece leucemia y pudo cumplir su sueño de ver Argentina vs Brasil.

Sergio es un niño de 12 años que está internado hace 6 meses en el hospital Rawson debido a que padece leucemia. Con la llegada de Argentina - Brasil a San Juan, su caso se viralizó debido a que grabó un video en el cual deseaba ver a las estrellas del fútbol que llegaron a la provincia. Y el sueño se le hizo realidad porque en la tarde del martes, a través de un protocolo médico, pudieron trasladarlo en ambulancia al Estadio del Bicentenario donde vio el clásico sudamericano.

'Todo fue muy rápido, Sergio quería ir a la cancha, nunca había ido él a una cancha y desde el hospital hicieron todo lo posible para que él pudiera asistir. Ha pasado por muchas cosas y aún no pueden darle el alta porque nuestra casa no está en condiciones. Mucha gente ayudó para que Sergio pudiera estar en el estadio y nos enteramos el mismo día que iba a poder ir. Sobre las 5 de la tarde, llegaron los médicos, me informaron a mí y después le dijeron a él', recordó su mamá.

Rosa Charra describió que el niño se puso tan contento que empezó a corear: 'Argentina, Argentina'. 'Yo también estaba feliz porque hace 6 meses que él está ahí internado, es algo para mí único lo que él vivió. Fue salir de la rutina del tratamiento. Fuimos en ambulancia, con la enfermera de Pediatría que lo acompañó en todo momento, atenta a que no le pasara nada. Estuvo con el gobernador Uñac y el presidente de AFA, fue muy emocionante para él', se explayó la mujer.

En ese momento, Sergio le decía a su mamá: 'me late el corazón rapidito', rememoró ella en Canal 13. 'Yo lo acompañé en todo momento. A penas llegó de nuevo al hospital se puso la camiseta que le dieron y los médicos le decían en broma que se la cambiaban y él les decía que no. La guarda como su bien más preciado. Mucha gente, muy buena, de muy buen corazón, dio a conocer su situación', agregó Rosa que también lucha para que su hijo pueda tener una casa digna donde vivir.