Especialista aseguró que hay más perros abandonados por la Ley Lara

Tras el ataque de una jauría a una joven en Albardón, que tuvo como consecuencia la muerte de Florencia Ledesma. Roberto Bastianelli, Conductista Canino, puso en jaque la Ley 2.190-L, más conocida como Ley Lara. Esta ley habla sobre la tenencia responsable de perros considerados potencialmente peligrosos. Apuntó, "creo el gobierno tiene que poner de manera inmediata en suspenso la Ley 2.190, porque a casusa de esta ley es increíble la cantidad de gente que está abandonando perros, van y los tiran en zonas rurales".

Bastianelli destacó que posiblemente la jauría habría reaccionado por instinto de defender su territorio, y hayan provocado el ataque. Además, explicó como deben actuar cualquier persona ante el ataque de dos o más perros y dijo, "cuando se encuentren frente a uno o varios perros que los amenacen con atacarlos, lo último que tienen que hacer es darse vuelta y salir corriendo, no corran, el hecho de correr dispara lo que se llama efecto manada".

Por su parte, comentó como es el funcionamiento de una jauría que siente que está siendo amenazado su territorio, explicó que cuando una persona corres, dispara en los perros los que se llama "efecto manada", esto quiere decir, que el perro alfa reacciona y todos os demás lo siguen en el ataque. Por lo tanto, dijo que "por ningún motivo hay que salir corriendo. Sé que es difícil, la gente entra en pánico, pero no griten, se quedan quietos, no hagan movimientos bruscos, miren al perro alfa fijamente a los ojos -el perro alfa es que va a venir inmediatamente adelante-, pero no deben estar en actitud agresiva".

El especialista en conducta canina explicó que ante nuestra actitud de "no amenaza", "el perro va a ladrar, va a amenazar, se va a calmar y se va a retirar".

Además, remarcó nuevamente que esto no es culpa del perro, si no de quien fue su dueño y lo abandonó. Y añadió, "el problema de perros, realmente no son los perros, son los propietarios irresponsables". Por otra parte, destacó que los lugares donde más se producen los abandonos de perros peligrosos o agresivos, son en las zonas de Albardón, el Jardín de los Poetas, el Villicum y otros lugares.

Por otra parte, explicó que esta ley no prohíbe que un perro ataque o mate a una persona. Si no que debería haber un lugar dispuesto para llevar a jaurías o perros potencialmente peligrosos en vez de esta ley y apuntó, "si vos llamas a la Ecológica para denunciar una jauría de perros agresivos, la policía ecológica no tiene ni los medios ni el lugar físico para llevar a los perros".

"En vez de sacar una ley que no sirve para nada, busquemos un lugar, y un lugar de esos podría ser el Faunístico, donde podemos preparar las jaulas y podemos llevar momentáneamente a estos perros que son problemáticos", expresó Roberto Bastianelli. Y añadió, "estos perros va a terminar siendo sacrificados, estos perritos no tienen la culpa de ser perros".

Cerró explicando que el problema de los perros callejeros se termina con la castración masiva de perros mestizos o de raza.