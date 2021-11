Sin disfraz, 'la mamá más copada': Sofía Lloveras

En un contexto festivo, de música, alcohol y noche de disfraces fue grabada Sofía Lloveras en plena fiesta. La Vicepresidenta del Foro de Abogados quedó como “la mamá más copada” frente a sus hijas luego de que causaron furor este último fin de semana en una popular fiesta organizada por la familia.

Este último fin de semana, al igual que en varias partes de la provincia, se llevó a cabo una popular fiesta de disfraces en la zona de Las Chacritas, en 9 de Julio. Las organizadoras fueron las hijas de la Vicepresidenta del Foro de Abogados y la “Lloveras House” explotó de música y algarabía.

Así lo demostraron las hijas de la dirigente a través de sus redes sociales donde se puede observar la amplia convocatoria que tuvieron este último fin de semana. Incluso una de las hijas compartió un video de su madre sobre el final de la 'joda', donde ella les aclaró a los presentes su alegría por la fiesta que habían ofrecido.

“Si alguien tiene una mamá más copada que la mía me avisa”, publicó una de las hijas junto al video. “Viene la Policía en un rato, está todo bien, el que se quiera quedar, que se quede, pero viene la Policía en un rato. Insisto, no hay más música, vayan saliendo todos en fila y nos vemos en la próxima, me encantó recibirlos, nos vamos a divertir mucho en la próxima”, dijo Sofía Lloveras disfrazada de running y con lentes en su rostro.

*Todas las imágenes y videos fueron extraídas de redes sociales.