Una sanjuanina con cáncer necesita costosa medicación y piden donaciones

Laura Castillo (37) es una sanjuanina que a principios de este año le detectaron un terrible cáncer de pulmón, con metástasis en hígado, huesos y el cerebro. La mujer necesita una costosa medicación, Lorlatinib con un valor de $800.000, indicado específicamente para este tipo de cáncer. Pero la obra social OSPRERA ya le rechazó el pedido al menos tres veces y su familia está desesperada por conseguir el dinero así Laura puede comenzar cuanto antes el tratamiento. "Es lo único que la puede llegar a salvar", sostuvo a Diario 13, Juan su esposo.

Según explicó su marido, Laura comenzó con dolores de espalda, de cabeza y múltiples mareos de por medio. Tras desfilar por una serie de médicos, la sanjuanina terminó en el Hospital Dr. Guillermo Rawson en donde le confirmaron el sombrío panorama. "La atendieron de primero, diez puntos. Los médicos, enfermeros, todos hasta el día de hoy nos atienden de lo mejor", expresó Juan. Allí, Laura inició radioterapia en su cabeza para intentar achicar los múltiples tumores que tenía, en tanto le realizaban más estudios para determinar el tipo de cáncer.

Finalmente, Laura fue diagnosticada con cáncer ALK (+), que se da en tres de cada diez pacientes con cáncer de pulmón. Su oncóloga, Belén García, realizó el primer pedido de unas pastillas indicadas para este cuadro y Juan presentó todos los papeles necesarios a su obra social OSPRERA. "Desde Buenos Aires me lo rechazaron, diciendo que no la tenían y a cambio me ofrecián otra. Pero la doctora explicó que esa era mas vieja y no tenía sentido usarla", detalló Juan.

Una vez más, Juan y la doctora García volvieron a pedir por las pastillas, con explicaciones detalladas del porqué se recetaba. "Me lo volvieron a rechazar por segunda vez", se lamentó Juan. "Nos contactamos con la fundación del Centro Oncológico Riojano Integral para que Laura pudiera entrar a un protocolo de investigación donde me proveían de la medicación sin poner un peso", recordó. Si bien los primeros meses resultaron exitosos para la salud de Laura, ya que sus tumores se redujeron, con el paso del tiempo el cáncer mutó para resistir a la medicación.

"En septiembre empezó a tener dolores de espalda otra vez, no se los aguantaba. La internamos en el Hospital Rawson y nos dieron la mala noticia de que no estaba actuando la medicación", comentó Juan. Esto motivó a la oncóloga de Laura a dejar sin efecto el tratamiento y comenzar con otro pero para los terribles dolores que sufría. "Hice el pedido a la obra social y me volvieron a rechazar por tercera vez, desde Buenos Aires", sostuvo el esposo. Por última vez, Juan presentó carta notarial y carta documento a OSPRERA pidiendo que la cobertura y hasta el momento aguarda respuesta.

Mientras tanto, "ya hice la denuncia ante la Superintendencia e intimó a la obra social. Pero todavía se niegan, dicen que es porque no seguí unos protocolos antes, cosa que nunca me dijeron de seguir algún paso", aclaró Juan. En Desarrollo Humano ya existe un expediente con la situación de Laura, y se encuentra en tratativas con OSPRERA para acordar pagar la costosa medicación en partes iguales.

"Hemos hecho de la colecta para ver si por lo menos recaudamos entre un montón de gente el dinero. Comprando los primeros comprimidos, Laura arrancaría con eso y a mí me da tiempo de empezar con el recurso de amparo", argumentó. "Es lo único que la puede llegar a salvar, si no la tiene a la medicación lamentablemente se va a morir dentro de muy poco", cerró.