Una sanjuanina denunció en redes que un remisero la acosó

A través de las redes sociales, una sanjuanina dio a conocer un aterrador momento que le paso. Ella tomo la iniciativa de postarlo para que el resto de las mujeres tomen recaudos. Al mismo tiempo, la mujer acotó que aún no genera la denuncia correspondiente.

La mujer habló con Canal 13 y señaló que todo paso este lunes feriado alrededor de las 7 de la mañana. A la vez mencionó " todavía no hice nada más que postear lo que pasó y se desató todo esto". Sucede que luego de dar a conocer su caso le llegaron varios mensajes. Ante ello mencionó "La verdad tengo miedo porque varias chicas me hablaron de casos parecidos. Ya no se que hacer".

De acuerdo a lo que señala la publicación en la plataforma Facebook "Anoche salí, y me divertí. Al momento de irme a casa pido un remis en remiseria oeste por la aplicación, llega y me subo". De esta manera señaló "Estando allí me encontré con el remisero, un hombre que no paraba de mirarme, hasta que llegó al punto de decirme cosas, que no le pagara con plata, que arreglaramos de otra forma. No me insinuaba, me lo decía de una manera obligandome".

Ante tal acción ella mencionó "yo en ningún momento le dije una sola palabra, jamás le insinué algo que no era. Solo por venir de una fiesta y con pollera me quería llevar a otro lado y no a mi domicilio". Sobre ello aludió "Me dio miedo, la forma en la que se dirigió a mi en el transcurso del viaje empezó a decirme cosas y justo recibo una llamada de mi nuera para saber si todo estaba bien y fue en ese momento que paro un poco pero a las pocas cuadras de casa volvió a insinuarme le podría haber pasado a cualquier otra chica".

Por tal motivo es que ella aconsejó en redes "No tomen remises solas, no lo hagan!!! Estamos en un punto que no podemos estar ni en un remis tranquilas!! Tengan cuidado no podemos andar solas, ni salir a divertirnos o ser libres ya no podemos".

La mujer resaltó que por miedo no quiere dar a conocer su identidad y que teme a algún tipo de represalias de los colegas del sujeto o su familia. Sin embargo piensa en hacer la denuncia porque no quiere que a nadie más le pase.