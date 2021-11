El dolor de la hermana de Sasha: "Es un asesino, merece un millón de años preso"

“No me la va a devolver así este un millón de años preso”, dijo Sabrina Ibáñez, hermana de Sasha Flores, la joven que murió tras un accidente causado por un conductor completamente borracho en Rawson.

Totalmente conmocionada, la mujer contó dolorosos detalles sobre el grave accidente ocurrido en horas de la noche del domingo cuando Sasha viajaba en moto con su novio. Los jóvenes circulaban por en las inmediaciones de calle Vidart, a metros de República del Líbano, donde chocaron contra el auto de Cristian Muñoz.

“Yo ya estaba acostada y llegué cuando se llevaban a Sasha en ambulancia. El conductor no podía mantenerse parado. Se caía cuando lo subían al patrullero”, fue lo primero que recordó la hermana de la víctima sobre el trágico episodio.

“Mi hermana venia por la calle Vidart hacia República del Líbano. Ellos venían del lado contrario cuando el automovilista dobló en U y los chocó. Mi hermana saltó 3 metros y mi cuñado pegó con la cabeza en el parabrisas. La moto quedó metida abajo del auto”, describió la mujer.

Luego contó cómo se enteraron del accidente. “Estábamos acostados. Le llamaron a mi marido y salió corriendo poniéndose las zapatillas y decía: ‘La Sashi, la Sashi’. Mi hijo también salió corriendo atrás de él y me dijo ‘mamá, mi tía hay mucha policía’”.

“Yo llegué, miré el piso, la sangre, la moto abajo del auto y la buscaba y no la encontraba. Ya se la había llevado la ambulancia. La policía me decía que vaya al hospital porque Sasha estaba grave. Y cuando llegué al hospital ya había fallecido”, dijo.

La joven se refirió también al conductor del auto. “Si vos estás tan borracho y drogado no podés salir en un auto porque salís con un arma. Salís a matar al primero que se te cruce. Si no era mi hermana iba a ser alguien más. Es un asesino. Salir de esa manera es un hijo de puta. No me la va a devolver así este un millón de años preso”, expresó.

Además, comentó que el novio de Sasha, Matías Aballay, también resultó gravemente herido por el siniestro. “Él está destrozado, llora todo el día por ella. Tiene un tobillo fracturado, un hueco en el hombro, el ojo lo tiene todo negro y el celular le exploto en los testículos. Está muy mal. No solamente mató a mi hermana, también lo arruino a él”, sostuvo.

En medio del dolor, Sabrina recordó a su hermana Sasha. “Era la persona más buena que había, por eso tenía muchos amigos. Era hermosa, todos la querían. Iba a la escuela y no se llevaba materias. El fin de semana trabajaba una peluquería, nosotros hacíamos accesorios, estuvimos en la Feria del Libro, vendía muchísimo. Teníamos muchos proyectos, estábamos por poner una tienda”, contó.

Luego del trágico hecho, Ibáñez pidió que la Justicia endurezca las leyes para que este tipo de casos no queden impunes. “Él está preso ahora, pero no va a pasar nada grave. Estará un tiempito y listo ¿y al que mató? A mi hermana la enterramos y no la vamos a recuperar”, señaló. En este sentido, agregó: “Tienen que endurecer las leyes. No puede ser que salga uno borracho, atropelle y arruine una familia. A todos nos ha arruinado. Mi hermano ya no quiere vivir. Mi hija se quedó sin madrina. Yo sin compañera. No se puede permitir esto. No pueden salir borrachos así. Les quietan el carnet, están dos meses presos y vuelven a su vida normal. ¿Y nosotros? ¿Cuándo la vamos a volver a ver?”, cuestionó.

Por último, Sabrina dijo que “ningún castigo sería suficiente. Nada me va a calmar el dolor, pero por lo menos que vaya al penal. No se puede salir drogado y borracho a manejar”.