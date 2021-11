El ciclista quemado entrenaba para el Ironman 70.3: 'Me cagaron la vida'

Juan Castro se encuentra internado en la terapia intensiva del hospital Marcial Quiroga. El joven de 23 años que fue atacado con agua hirviendo esta esperando a ser intervenido. Sin embargo lo que más le afectó de todo este lamentable episodio, fue que le arruinaron el sueño que tiene desde hace años de participar en un Ironman 70.3. "Me cagaron la vida" le dijo el joven a su madre.

La madre del afectado, María Fernanda Cerdera, contó que su hijo no sólo estaba preocupado y adolorido físicamente por sus heridas. El chico sufrió quemaduras de primer grado de la cintura para arriba y de grado 2 tanto en sus genitales como en las piernas. No obstante, su mayor dolor es la frustración de haberse quedado afuera de este triatlón de primer nivel mundial que llega por primera vez a San Juan.

"Lo más doloroso de todo es que mi hijo me decía: 'Me cagaron la vida' Él toda su vida estuvo esperando que llegara un Ironman a Argentina y los médicos le han dicho que se olvide de participar. Yo le decía que tenía que agradecer que por ejemplo no le habían quemado la cara, pero a él no le importaba nada de eso", reveló la mamá a Diario 13.

¿Qué es el Ironman 70.3?

Es una carrera que combina natación, ciclismo y carrera a pie. Surgió en 1978 en Hawái y ha logrado tanto éxito que en la actualidad se realizan en torno a 45 triatlones de este tipo en distintas partes del planeta. a lo largo y ancho del mundo. La competición consta de 1,9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 de atletismo.

Este evento llegará a la provincia de San Juan el 26 y 27 marzo de 2022. Castro se estaba preparando junto a uno de sus amigos para poder decir presente en este evento. Sin embargo el violento e inesperado ataque de esta mujer que le vació un termo de agua caliente encima, le arruinaron su sueño.