Le vaciaron un termo de agua caliente encima: ¿cómo sigue el ciclista?

Un deportista sanjuanino de 23 años que se estaba preparando para una importante competición de triatlón en San Juan, fue atacado con agua hirviendo. La agresora fue una mujer que le vació un termo repleto de líquido caliente al damnificado. 24 horas después de lo sucedido la madre del afectado reveló a Diario 13 como es el estado de salud de este joven.

María Fernanda Cerdera, madre de este ciclista llamado Juan Castro, reveló que su hijo continúa internado en el área de terapia intensiva del Marcial Quiroga. Sin embargo contó que los médicos le aclararon que no fue ingresado en este sector por la gravedad de las quemaduras sufridas, sino que el objetivo es controlar minuciosamente su evolución.

"Mi hijo esta en terapia intensiva pero nos han explicado porque. Tiene quemado de la cintura para arriba. El pecho en grado 1 y tanto genitales como piernas en grado 2. El médico decía que no es que esta en terapia por la gravedad de las quemaduras. Me dijo que al no tener grasa la quemadura ha ido directamente al músculo. Esta estable y los estudios han salido bien pero es muy pronto para decir que va a estar perfecto", expresó.

Sumado a esto Cerdera contó que los profesionales de la salud le informaron que "Juani" deberá ser operado. El joven será anestesiado y deberán hacer diversas incisiones para poder retirar los restos de ampollas que vayan quedando en su cuerpo. Sobre todo esto deberá realizarse en su zona genital.

"La cirugía es si o si porque la tienen que hacer con anestesia total por la zona. Él tiene los genitales quemados, entonces es imposible curar una persona así. Tiene todo el pecho quemado. Por eso es el tema de la cirugía. Hacen algunos tajos y raspan porque se hacen ampollas que se van pudriendo y eso puede infectarse. Tienen que raspar y eso se regenera rápido así que tienen que volver a hacerlo cada tanto. Así van a estar por lo menos hasta el viernes", sentenció.