'Vos no pedaleas más': la escalofriante frase de la mujer que quemó al ciclista

Durante la mañana del pasado miércoles un joven ciclista sanjuanino fue salvajemente atacado por una pareja. Estas tres personas protagonizaron una discusión que terminó con una mujer arrojándole agua hirviendo al deportista. La madre del afectado habló con Diario 13 para contar con lujo de detalles que fue lo que realmente ocurrió. Ella reveló una estremecedora frase que le dijo la agresora al afectado: 'Vos hijo de puta no pedaleas más".

María Fernanda Cerdera es la madre de Juan Castro, el sanjuanino de 23 años de edad que fue la víctima de este hecho. La mujer relató que todo sucedió cuando su hijo había salido a pedalear con otro chico, partiendo desde Ullum hacia Capital. Puntualmente el ataque se produjo en Marquesado cuando la pareja se movilizaba en un auto les tiró encima el vehículo cuando iban a cruzar.

"Cuando iban a cruzar les tiraron el auto encima y los insultaron. El tipo estacionó el auto y se ha bajado con un fierro. Lo increpó a mi hijo gritándole: 'Hijos de puta me tienen harto, vayan a laburar que andan pedaleando a las 10 de la mañana. Los voy a matar a todos'. Todo esto duró 2 minutos. Mientras, se bajó la mujer con el termo destapado por atrás de mi hijo. Cuando el otro chico la vio le dijo: 'Cuidado Juani'. Ella le vació el termo de agua hirviendo mientras le decía; 'Vos hijo de puta no pedaleas más'", reveló.

Cerdera aseguró que esto es algo en lo que coincidieron todos los testigos que hablaron con ella, al igual que el propio Juan. Al recibir este ataque con agua sumamente caliente el afectado entró en un profundo estado de shock. Cayó al suelo y comenzó a tiritar mientras su compañero motivado por el miedo decidió hacerse a un costado.

"Él empezó a tiritar y cayó al piso mientras la malviviente esta se fue en el auto con el otro tipo. Se dieron a la fuga pero ya los han localizado y han radiado el vehículo. Por supuesto que ellos cuentan otra versión. Dicen que mi hijo los ha querido asaltar y que se han defendido, es ridículo. Cuando le preguntaron dónde y cómo ha sido ella dijo que iba en auto y él en bicicleta ¿Por qué no hicieron la denuncia? Los testigos tampoco los tienen. Como no era creíble les han radiado el vehículo", manifestó.

Acerca de esto la preocupada madre contó que ya hicieron la denuncia formal en la comisaría 34ta, donde también llevaron el nombre de los testigos que se ofrecieron para declarar. María aseveró que hay entre 10 y 15 testigos que pudieron ver la secuencia con sus propios ojos, incluso hay personas que pudieron grabarlo.

"Una mujer que estaba ahí me dijo que una pareja en un auto azul se bajó y filmó pero cuando llegamos ellos no estaban. No se quienes son pero he tratado de pedir que si ellos lo tienen, que aparezcan. Se que en esto hay gente que no lo hace porque no quieren que los molesten para ir a declarar. De igual manera se ha pedido las cámaras del CISEM que estaban enfocando ahí", sentenció.