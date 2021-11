Ciclista quemado con agua caliente: su familia ya encontró a los agresores

El pasado miércoles 24 de noviembre un joven ciclista sanjuanino fue salvajemente atacado por una mujer que le arrojó agua hirviendo. Además un hombre lo amenazó de muerte mientras cargaba un fierro entre sus manos. Luego de unas 24 horas la familia del afectado ya pudo encontrar a los dos agresores.

María Fernanda Cerdera, la madre de Juan Castro, contó que finalmente ya lograron identificar a las dos personas que dejaron con serias quemaduras a su hijo. Cabe destacar que los atacantes se movilizaban en un Fiat Argos de color rojo que ya había sido secuestrado por las autoridades.

"Los agresores ya sabemos quienes son por supuesto, pero yo quiero dejar esto en manos de la Justicia para que llegue a donde tiene que llegar por la vía que corresponde. Anoche estuvimos en la comisaría hasta última hora, hasta las 00:00 con mi marido porque teníamos que llevar el nombre de los testigos que quieren declarar", expresó para Diario 13.

Debido a esto Cerdera decidió no revelar las identidades de estas personas por el momento, para no entorpecer el proceso judicial. Sumado a esto la mujer contó que justamente cuando fueron hasta la comisaría 34ta, se enteraron que el médico legista ya había entregado su informe.

"Nos avisaron en la comisaría que el médico legista ya había pasado el informe y que ya no correspondía al Juzgado de Instrucción sino al Correccional. Yo desde mi ignorancia pregunté que significaba y me dijeron que el médico determinó que las lesiones son graves, no son leves, porque tiene un proceso de recuperación que supera los 30 días", sentenció.