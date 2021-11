Ya operaron al ciclista quemado con agua caliente: ¿cómo sigue de salud?

Desde un primer momento el joven ciclista que fue atacado con agua hirviendo se encuentra internado en la terapia intensiva del hospital Marcial Quiroga. Esto se debe a que los médicos quieren tener bien controlada la evolución de las quemaduras que sufrió. En relación a ello su madre le contó a Diario 13 que ya le realizaron la primer operación a la víctima.

Afortunadamente Juan Castro se encuentra estable, consciente y los estudios que le realizaron arrojaron buenos resultados. Sin embargo los especialistas siguen haciendo una suerte de mantenimiento a "Juani" en las zonas afectadas. Para poder realizar un buen trabajo es necesario anestesiarlo totalmente y hacerle una intervención quirúrgica.

"Juan esta un poquito mejor, esta estable, esta consciente y esta bien. Ayer le hicieron la primer cirugía que sería como una curación profunda bajo anestesia total que la tiene que repetir mínimo dos veces más. Él es un chico muy fuerte y muy sano por lo que los análisis le han salido bien", expresó María Fernanda Cerdera sobre el estado de su hijo.

Posteriormente Cerdera contó el motivo principal por el que "Juani" continúa en terapia intensiva, es para tener controlada la hidratación de su cuerpo. Cabe recordar que el afectado presenta quemaduras de primer grado de la cintura para arriba y de segundo grado de la cintura para abajo.

"Responde bien así que estamos un poquito mejor porque por lo menos ya pasó la primer cirugía que era lo que más me interesaba. Cuando mi marido lo ha visto, estaba todavía con bastante anestesia. Espero que haya pasado bien la noche porque a nosotros no nos dan información hasta que no haya un parte médico pero tengo fe que cada día va a estar un poquito mejor", sentenció.